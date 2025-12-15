«Δεν είμαστε εδώ για να τάζουμε λαγούς με πετραχήλια» είπε στην ΕΡΤ ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέα πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε ο Παύλος Μαρινάκης στους αγρότες. Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή PressTalk, σημείωσε ότι «η πόρτα του πρωθυπουργού είναι πάντοτε ανοιχτή» και συνέχισε: «Ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους ενόχλησης όταν κάποια άνθρωποι είναι στο δρόμο. Η συνάντηση θα γίνει με τον πρωθυπυργό ή τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό, ανάλογα με το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Οι αγρότες πρέπει να καταλάβουν ότι η κυβέρνηση ικανοποιεί όσα περισσότερα μπορεί να αντέξει η χώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη «η πρόταση για διάλογο τέθηκε από την πρώτη στιγμή» και «δεν είμαστε εδώ για να τάζουμε λαγούς με πετραχήλια. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει πράξη τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών όπως φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι υπάρχουν αιτήματα που μπορούν να συζητηθούν και σε κάποια που μπορούν να βρεθούν κάποιες τεχνικές διευκόλυνσης, ωστόσο όπως είπε υπάρχουν και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν «γιατί είναι μαξιμαλιστικά, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά».

«Διπλασιασμός συντάξεων για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κάποιος και τριπλασιασμό και τετραπλασιασμό. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αρνητικός στο να πάρει ένας συνταξιούχος παραπάνω. Οι συνταξιούχοι μας, όχι μόνο οι αγρότες στερήθηκαν τα χρήματα που έχουν πληρώσει, αλλά διπλασιασμός των συντάξεων είναι μία ουτοπική απαίτηση», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε μομφές για την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι «δεν βρέθηκε ένα κόμμα. Αυτό είναι που λέμε δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση να πει από τα 30 αιτήματα, για παράδειγμα αυτά τα 10 δεν μπορούν να γίνουν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αργήσαμε πολύ στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. «Στο όνομα των γρήγορων πληρωμών δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δεν έγιναν όσα έπρεπε για να πάρουν όσοι δικαιούνταν τα χρήματα». Και επεσήμανε: Αλλά δεν μπορούν να μας κατηγορούν ότι πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ότι κάνουμε ελέγχους».

Θέμα κομματικής πειθαρχίας θα τεθεί στους βουλευτές

«Είναι μη διαπραγματεύσιμη μια τέτοια μεταρρύθμιση. Και φυσικά θα μπει κομματική πειθαρχία, είπε ο κ. Μαρινάκης. «Προστατεύει τους καθαρούς αυτή η μεταρρύθμιση. Και όποιος δεν ψηφίσει βάζει εμπόδια».