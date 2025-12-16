Η κυβέρνηση αγωνιά και κόπτεται να λήξουν τα μπλόκα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε και ξεκινούν οι εορταστικές εξορμήσεις για τα Χριστούγεννα που πέφτουν μεσοβδόμαδα.

Πιέσεις να γίνει ακόμη και σήμερα το ραντεβού με τους αγρότες και να ανακοινωθεί το βράδυ από τον πρωθυπουργό - στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό - το πακέτο των μέτρων, ασκεί η κυβέρνηση στα μπλόκα. Ή το πολύ το ραντεβού να γίνει την Τετάρτη το πρωί μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με βασικό επιχείρημα ότι ο πρωθυπουργός που αναχωρεί την Τετάρτη το απόγευμα από την χώρα και επιστρέφει το Σάββατο δεν θα μπορεί στο ενδιάμεσο να συναντηθεί με τους αγρότες παρατείνοντας την αβεβαιότητα των πολιτών να κάνουν Χριστούγεννα με κλειστούς δρόμους.

Κυβερνητικές πιέσεις - ολονύκτιες διαπραγματεύσεις

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε στην ενημέρωση των συντακτών ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα βρεθεί ξανά ημερομηνία για ραντεβού με τον πρωθυπουργό επικαλούμενος τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό. Ή τις διαρροές που έκανε κατόπιν το Μαξίμου ότι μετά την άρνηση των αγροτών να πάνε στο ραντεβού της Δευτέρας, ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει λόγο να επιμείνει παραπέμποντας για τον όποιο διάλογο στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή σε χαμηλότερο θεσμικό επίπεδο.

Μέχρι αργά το βράδυ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Γραμματέας της Ν.Δ. Κώστας Σκρέκας κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να ευοδωθεί ο διάλογος ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας στο παρασκήνιο με επικεφαλής των μπλόκων.

Εμπόδιο η αδιάλλακτη στάση του ΚΚΕ

Οι δίαυλοι άνοιξαν - για πρώτη φορά - μετά την απάντηση του Κ. Τσιάρα στα γραπτά αιτήματα που έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Μαξίμου παρότι οι ίδιοι οι αγρότες χαρακτήρισαν τις απαντήσεις γενικές και αόριστες.

Την αισιοδοξία κάποιων κυβερνητικών ότι μπορεί να κλείσει το αγροτικό μέτωπο εντός 48 ωρών δεν συμμερίζονται όλοι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού. Κυρίως εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης του ΚΚΕ που ελέγχει το μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας.

Η αγωνία της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση μέχρι την Κυριακή

Αν το αγροτικό μέτωπο δεν έχει καμφθεί μέχρι την Κυριακή τότε η κυβέρνηση γνωρίζει ότι θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Και μπορεί να προειδοποιεί τους αγρότες ότι θα βρεθούν απέναντι στην λαϊκή δυσφορία και να έχει επιστρατεύσει όλους τους εμπορικούς φορείς που βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και κρούουν καμπανάκι κινδύνου για την Χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως ξέρουν πολύ καλά ότι μία τέτοια εξέλιξη σηματοδοτεί μία αναβάθμιση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ομολογία αδυναμίας να κρατηθούν ανοικτοί οι δρόμοι

Διότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε στο briefing ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η αστυνομία είναι σε θέση να ανοίξει τους δρόμους. «Θα παρέμβουμε εκεί που μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν μπορούμε να ρυμουλκήσουμε φυσικά τα τρακτέρ αλλά μπορούμε να σταματήσουμε το κλείσιμο βασικών υποδομών σε λιμάνια τελωνεία και αεροδρόμια όπως το κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Το πλαίσιο του διαλόγου

Το πλαίσιο του διαλόγου έθεσε ο Κ. Τσιάρας με δηλώσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας ανάβοντας το πράσινο φως σε σειρά πάγιων αιτημάτων των αγροτών.

- Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα χαμηλότερης τιμής στο αγροτικό ρεύμα από τα 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα που ισχύει σήμερα. Το αίτημα των αγροτών να μειωθεί στα 7 λεπτά δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση η οποία προτάσσει μία ενδιάμεση τιμή που μπορεί να κυμαίνεται κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα.

- Παράλληλα συζητάει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία παρά τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν.

- Η κυβέρνηση συζητάει και την κάλυψη στο 100% της ζημίας για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

- Ως προς τη μείωση του κόστους παραγωγής η κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει τρόπους μείωσης των τιμών σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα ενώ εξετάζει πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τις απώλειες εισοδήματος από τις χαμηλές τιμές σε σειρά προϊόντων με την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών από τις επιδοτήσεις.

Πλαίσιο διαλόγου

- Φθηνότερο ρεύμα

- Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

- Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ στο 100% ζημίας

- Κόστος παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρμακα)

- Στήριξη εισοδήματος από αδιάθετες επιδοτήσεις