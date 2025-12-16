Με ειρωνική ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις φήμες για ενασχόληση με την πολιτική της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, τοποθετήθηκε έμμεσα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ενδεχόμενο πολιτικής της δραστηριοποίησης.

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε στο σύνθημα που κυριάρχησε μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!».

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον ΣΚΑΪ, όπου η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας πολιτικής πρωτοβουλίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα προκύψει μέσα από ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα.

Η Μαρία Καρυστιανού μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κοινωνική αντίδραση που έχει αναπτυχθεί μετά την τραγωδία να λάβει και κομματική μορφή. «Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως», δήλωσε.