Θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω των προσυγκεντρώσεων και των συλλαλητηρίων των σωματείων που συμμετέχουν στην απεργία.

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα την Tρίτη 16 Δεκεμβρίου με τα σωματεία και τους εργαζόμενους διαφόρων κλάδων να διαδηλώνουν ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό αλλά και υπέρ των αγροτών που παραμένουν στα μπλόκα.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, στην Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώ θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Ποιοι απεργούν

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με απόφαση του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ ενώ στάση εργασία πραγματοποιεί από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Τρίτη 16 Δεκέμβρη και οι εργαζόμενοι της Λέσβου με απόφαση του Εργατικού Κέντρου και τα εργατικά κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων ενώ τα εργατικά σωματεία του Βόλου προχωρά σε συλλαλητήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην απεργία συμμετέχουν ακόμα η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αλλά έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας.

Αλλαγές στα δρομολόγια

Τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα το πρωί στις 11 και το απόγευμα στις 6:30 ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Πορείες και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια για την Τρίτη 16 Δεκέμβρη έχουν ανακοινωθεί σε:

- Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

- Άγιος Νικόλαος, 12μ., κεντρική πλατεία

- Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

- Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

- Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Άρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

- Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 6 μ.μ., στην πλ. Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

- Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ιεράπετρα, 12μ. κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καρδίτσα, 7:30 μ.μ., στη κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

- Κομοτηνή, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, μπλόκο Μπράλου

- Λάρισα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

- Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

- Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

- Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ξάνθη, 12μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

- Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

- Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

- Σητεία, 12μ., κεντρική πλατεία

- Σιάτιστα, 11 π.μ., στο μπλόκο της Μπάρας

- Σύρος, 12μ., πλατεία Μιαούλη (Δημαρχείο).

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., στο Δημαρχείο

- Τρίκαλα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 7 μ.μ., μπλόκο Υψηλής Γέφυρας

- Χανιά, 11 π.μ., αποκλεισμός Εφορίας

- Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου.