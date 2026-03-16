Στόχος «γαλάζιοι» βουλευτές που στο παρασκήνιο στηρίζουν τον Λυμπερόπουλο.

Θέμα χρόνου εκτιμάται ότι είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ταξί, με το ΣΑΤΑ να απειλεί με απεργία από την ημέρα της κατάθεσης έως και την ψήφισή του.

Ο «αιώνιος πρόεδρος» Θύμιος Λυμπερόπουλος, πάντως, δεν κάθεται με... σταυρωμένα χέρια.

Στις επαφές του με κόμματα πέτυχε υπόσχεση από κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθει η ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, να καταθέσουν αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία.

Βλέπετε, ουκ ολίγοι βουλευτές της ΝΔ διαβεβαιώνουν στο παρασκήνιο ότι είναι μαζί του, π.χ. ο Βασίλης Οικονόμου, που οι θέσεις του για τα ταξί ήταν ένας από τους λόγους που αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό.

Και ο Θύμιος θέλει αυτή τη δέσμευση των «γαλάζιων» βουλευτών να τη δει στην πράξη.

Οι ταξιτζήδες, άλλωστε, έχουν ουκ ολίγες ψήφους...

Β.Σκ.