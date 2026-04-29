Μια νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρος, που κάνει το αγροτικό της, έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο, με το βίντεο που ανάρτησε η ίδια, μιλώντας για τις εργασιακές συνθήκες τις οποίες βιώνει. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η κοπέλα έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας, με την ίδια να λέει ότι φοβάται να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν προλαβαίνει καν να πάει στο δωμάτιό της να αλλάξει ρούχα, και να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

«Είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη»

Όπως εξομολογείται η ίδια, «είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη. Έφυγα τρέχοντας στις 8 το πρωί να πάω στο δωμάτιο που είναι 15 λεπτά μακριά, να φάω, να κάνω ένα μπάνιο, να αλλάξω ρούχα. Δεν πρόλαβα να πάω, πήγε 9 η ώρα και με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε παιδάκι» λέει με λυγμούς η νεαρή επιστήμονας.

Συνεχίζοντας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν είναι απάντηση (σ.σ.: στο πρόβλημα) το "πήγαινε σπίτι σου κι αν είναι θα σε φωνάξουμε". Αυτό είναι ψυχοφθόρο για έναν γιατρό. Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες. Τι να κάνω, πώς θα φύγω όταν έρχεται παιδί; Να πω ότι έφυγα λίγο να πάρω αέρα, να κάνω μπάνιο να αλλάξω ρούχα, να φάω;

Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες, ξημερώνει έκτη μέρα εφημερίας. Τη Δευτέρα φεύγω. Έχω υπογράψει ότι θα είμαι αγροτικός γιατρός για να πάρω την ειδικότητά μου» συνεχίζει στο ίδιο ύφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο κλείσιμο του βίντεο, η παιδίατρος ακούγεται να λέει: «Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, κλείστε το αν δεν μπορείτε, είμαι κουρασμένη, δεν βγαίνει...».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Σε ανάρτηση προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με την οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου η οποία κατήγγειλε μέσω βίντεο πως εφημέρευε 5 ημέρες συνεχόμενες. Ο υπουργός Υγείας, στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε πως τον ενημέρωσαν για το συγκεκριμένο βίντεο αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για τη νεαρή ειδικευόμενη ιατρό ώστε να παρέμβει και να εξακριβώσει τι έχει συμβεί.

Ζήτησε μάλιστα, εάν θέλει να επικοινωνήσει εκείνη μαζί του ή όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο να τον ενημερώσει ώστε να την βοηθήσει.

Ο Υπουργός Υγείας, στη νέα του απάντησή του ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος του ΕΣΥ ενώ γνωστοποίησε πως ο Διοικητής του νοσοκομείο όπου βρισκόταν η γιατρός, στην Σάμο, έμεινε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή.

Επίσης, έκανε γνωστός πως η νεαρή ειδικευόμενη: «Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

