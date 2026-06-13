Στην ίδια ανακοίνωση, ασκείται κριτική στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και την πρόληψη νέων δυστυχημάτων.

Τον έντονο προβληματισμό του για τα εργατικά δυστυχήματα που καταγράφονται στη χώρα εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, με αφορμή τον θάνατο 56χρονης εργαζόμενης σε επιχείρηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, γίνεται λόγος για ένα ακόμη τραγικό περιστατικό που προστίθεται, όπως αναφέρεται, σε μια «μακρά αλυσίδα εργατικών δυστυχημάτων» τα οποία συνεχίζονται με αυξανόμενη συχνότητα το τελευταίο διάστημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν καταγραφεί 69 θάνατοι και πάνω από 115 σοβαροί τραυματισμοί στον χώρο εργασίας, αριθμούς που χαρακτηρίζει ως «θλιβερό ρεκόρ 25ετίας».

Αναλυτικά:

«Η είδηση του θανάτου της 56χρονης εργαζόμενης σε εταιρεία στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης μας συγκλονίζει. Πρόκειται για ένα ακόμα θύμα στη μακρά αλυσίδα των εργατικών δυστυχημάτων που καταγράφονται στην Ελλάδα την τελευταία περίοδο, που, δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν καταγραφεί 69 νεκροί και πάνω από 115 σοβαρά τραυματίες εν ώρα εργασίας. Πρόκειται για αριθμούς που αποτελούν -θλιβερό- ρεκόρ 25ετίας.

Τα δεδομένα αυτά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της αρμόδιας υπουργού Εργασίας, Ν. Κεραμέως, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να εφευρίσκει προσχήματα και στατιστικά τρικ, οφείλει να λάβει τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου ο εφιάλτης να λάβει τέλος.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και τους συναδέλφους της αδικοχαμένης γυναίκας».