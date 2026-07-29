Οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ για τα αναθεωρημένα σχολικά βιβλία που θα μοιραστούν στους μαθητές, ποιες τάξεις και ποια μαθήματα αφορούν οι αναδιατυπώσεις.

Με διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, αλλά χωρίς την εισαγωγή νέων σχολικών βιβλίων, θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά 2026-2027 σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές θα παραλάβουν τα ίδια βασικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγούμενη χρονιά, στα οποία έχουν ενσωματωθεί διορθώσεις, βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως γλωσσικές διορθώσεις, επικαιροποίηση πληροφοριών, βελτίωση εικόνων και παραδειγμάτων, καθώς και αποκατάσταση λαθών που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες εκδόσεις.

Οι αλλαγές που εφαρμόζονται φέτος έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και δεν μεταβάλλουν τη φιλοσοφία ή τη δομή των βιβλίων. Από το σχολικό έτος 2027-2028 προγραμματίζεται η εφαρμογή του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου, μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία για το ίδιο μάθημα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αλλαγή στα σχολικά εγχειρίδια των τελευταίων δεκαετιών.

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές εδώ

Τι αλλάζει στο Δημοτικό

Οι αλλαγές στα βιβλία του Δημοτικού είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως μικρές διορθώσεις στη διατύπωση του περιεχομένου. Ενδεικτικά, στο βιβλίο Γλώσσα Α΄ Δημοτικού (Τεύχος 1) η φράση «Να με!» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «Να, εδώ είμαι», με στόχο την πιο φυσική γλωσσική απόδοση.

Αλλαγές στα βιβλία του Γυμνασίου

Οι περισσότερες διορθώσεις εντοπίζονται στα βιβλία του Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής και στα Εικαστικά.

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Τι ισχύει για το Λύκειο

Και στα βιβλία του Λυκείου προβλέπονται διορθωτικές παρεμβάσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς όμως να αλλάζει η δομή ή η διδακτέα ύλη. Οι αλλαγές επικεντρώνονται στη βελτίωση του περιεχομένου, στη διόρθωση λαθών και στην επικαιροποίηση επιλεγμένων στοιχείων.

Α΄Τάξη

Μάθημα Μαθηματικά - Βιβλίο Ευκλείδεια Γεωμετρία (Τεύχος Α΄):

Σελ. 51 Στην ενότητα 3.6 στην Ανακεφαλαίωση διορθώνεται το «Δύο ορθογώνια...αντίστοιχα ίσες μία προς μία.» σε «Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα,...αντίστοιχα ίσες μία προς μία.»

Γ' Τάξη

Μάθημα Λατινικά- Βιβλίο Λατινικά (Τεύχος Α'):

Σελ. 61 Στην Ενότητα ΧΧΧ (4η σειρά του κειμένου) διορθώνεται η 1η λέξη quondam σε quandam.

Μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Βιβλίο Οικονομικά

Σελ. 168 Στο κεφάλαιο 9 , Ενότητα 4 (Ανεργία) διαγράφεται από την πρόταση το «για παράδειγμα, τεμπέληδες,» .