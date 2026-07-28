Οι 68 σχολικές μονάδες που θα φιλοξενήσουν ΔΥΕΠ το 2026-2027.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ίδρυση νέων Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) καθορίζοντας τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν οι δομές σε όλη τη χώρα.

Η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4590/24.07.2026), που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προβλέπει τη λειτουργία ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε παραρτήματα νηπιαγωγείων που βρίσκονται εντός ή κοντά σε Κέντρα Υποδοχής και Δομές Φιλοξενίας προσφύγων. Συγκεκριμένα, για το νέο σχολικό έτος προβλέπεται η λειτουργία 24 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία), 16 σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια) και 28 παραρτημάτων Νηπιαγωγείων εντός των δομών φιλοξενίας.

Οι δομές θα λειτουργήσουν σε σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως, η Λέρος, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Ημαθία, η Θήβα, η Κόρινθος, η Δράμα, η Καβάλα, η Μαλακάσα, το Σχιστό, η Ήπειρος, η Ηλεία, η Ριτσώνα και οι Θερμοπύλες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι σχολικές μονάδες επιλέχθηκαν ύστερα από εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις δομές φιλοξενίας και διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ. Οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων αποτελούν θεσμό που διευκολύνει την ένταξη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχοντας υποστηρικτική εκπαίδευση και ομαλή μετάβαση στη φοίτηση στις γενικές σχολικές τάξεις.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με όλες τις σχολικές μονάδες ανά Περιφέρεια και βαθμίδα εκπαίδευσης