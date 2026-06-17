Η επίσημη έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου όπου θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ολοκληρώθηκε όμως από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ έχει ήδη σταλεί στα σχολεία εγκύκλιος που μεταξύ άλλων αναφέρει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στελέχη εκπαίδευσης και οι Σύλλογοι Διδασκόντων καλούνται να προχωρήσουν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου για τη νέα χρονιά.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 και πριν από την υποδοχή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, ήτοι από τηνΤρίτη 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την οργάνωση των δομών, τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε ένα οργανωμένο και πλήρως λειτουργικό σχολικό περιβάλλον. Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει με έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δράσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Η επίσημη έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν μαθητές και γονείς για βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Την ίδια ημέρα οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα χρονιά, ενώ στη συνέχεια θα αποχωρήσουν από το σχολείο καθώς τα κανονικά μαθήματα ξεκινούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης της χρονιάς.