Η Νορβηγία περιορίζει δραστικά τη χρήση εργαλείων AI από μαθητές δημοτικού και ενισχύει την επιστροφή στα βιβλία, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων.

Σε σημαντικό περιορισμό της χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νομοσύνης από μαθητές προχωρά η Νορβηγία, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει νέα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά, στα τέλη Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι μαθητές του δημοτικού, ηλικίας από 6 έως 13 ετών, δεν θα πρέπει κατά κανόνα να χρησιμοποιούν εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στο σχολικό περιβάλλον. Για τους μαθητές γυμνασίου, ηλικίας 14 έως 16 ετών, η χρήση τέτοιων εργαλείων θα επιτρέπεται μόνο με προσοχή και υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

Αντίθετα, στις μεγαλύτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές θα εκπαιδεύονται στη σωστή αξιοποίηση του ΑΙ, με στόχο να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στο να παραλείπουν κρίσιμα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα του σχολείου παραμένει η εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών.

Επανεξετάζεται το εύρος της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση

Τα μέτρα εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται πτώση στις επιδόσεις των μαθητών σε εθνικές και διεθνείς αξιολογήσεις. Ήδη από το 2024 η νορβηγική κυβέρνηση είχε απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών για τη διατήρηση της τάξης στις σχολικές αίθουσες.

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Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ενισχύσει τη χρήση έντυπων βιβλίων στα σχολεία, ανατρέποντας σταδιακά την τάση των τελευταίων δεκαετιών που είχε οδηγήσει στην εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάμπλετς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Νορβηγία είχε πρωτοστατήσει στην εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1990, ενώ μετά το 2010 τα τάμπλετς απέκτησαν κεντρικό ρόλο στις σχολικές αίθουσες. Ωστόσο, οι αρχές φαίνεται πλέον να επανεξετάζουν τον βαθμό ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών που επιδιώκουν να περιορίσουν τον χρόνο έκθεσης των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες.