Aπειλούσε την πρώην σύζυγο του με ένα τσεκούρι και ένα μπιτόνι βενζίνης.

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από περιστατικό ομηρίας που εκτυλίχθηκε στη Λάρισα την Τετάρτη, όταν ένας 50χρονος κράτησε για ώρες αιχμάλωτη την πρώην σύζυγό του, μεταδίδοντας μάλιστα την κακοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο εξασφάλισε το onlarissa.gr, ο δράστης εμφανίζεται να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας.

Παράλληλα, δίνει διαρκώς εντολές στην έντρομη γυναίκα, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

{https://www.youtube.com/watch?v=YGG1IxRLHSk&t=1s}

Είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους

Σύμφωνα πάντα με το onlarissa, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ειδικό διαπραγματευτή, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

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Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επί ώρες να προσεγγίσουν τον 50χονο, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και να τον ηρεμήσουν, αξιοποιώντας ακόμη και την προσωπική γνωριμία που είχαν μαζί του.

Ο δράστης, ο οποίος είχε εισβάλει στο σπίτι παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, απαιτούσε να δει συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας τους υπεύθυνους για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελέα, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση.

Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η πλευρά της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε χθες αναβολή για το μεσημέρι της Παρασκευής, προκειμένου να οριστεί συνήγορος υπεράσπισης, με τον 50χρονο να παραμένει υπό κράτηση.