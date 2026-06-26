Κατηγορούνται ότι προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Στη Δικαιοσύνη οδηγούνται 18 Έλληνες influencers, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατηγορώντας τους ότι προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί απευθύνονταν συνολικά σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια χρήστες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Οι influencers φέρονται να δημοσίευαν αναρτήσεις και βίντεο στα οποία παρουσίαζαν υποτιθέμενα μεγάλα και άμεσα κέρδη από διαδικτυακό τζόγο, προτρέποντας τους ακολούθους τους να επισκεφθούν παράνομες πλατφόρμες.

Η πρακτική βασιζόταν σε αφηγήσεις προσωπικών ιστοριών, με αναφορές σε εύκολα κέρδη που, σύμφωνα με τους ίδιους, τους βοήθησαν να καλύψουν οικονομικές υποχρεώσεις ή να στηρίξουν συγγενικά τους πρόσωπα.

Παράλληλα χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως «κέρδισα», «σίγουρα λεφτά» και «εύκολα κέρδη», όροι που απαγορεύονται στη διαφήμιση των νόμιμων παρόχων τυχερών παιχνιδιών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, οι σχετικοί φάκελοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ μόνο οι πέντε μεγαλύτερες υποθέσεις αφορούν λογαριασμούς με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς διαθέτει περίπου 600.000 followers και ανήκει σε ιδιαίτερα γνωστό πρόσωπο από τον χώρο της μουσικής.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι αμοιβές για την προώθηση παράνομων ιστοσελίδων τζόγου μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνούν ακόμη και τα 5.000 ευρώ ανά δημοσίευση, γεγονός που εξηγεί τη διάδοση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Το θεσμικό πλαίσιο γίνεται πλέον αυστηρότερο, καθώς το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει διοικητικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για όσους διαφημίζουν ή προβάλλουν μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, περισσότερες από 14.000 παράνομες ιστοσελίδες περιλαμβάνονται στις λίστες αποκλεισμού της ΕΕΕΠ.