Η Ελλάδα έχει τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη - Πτώση τιμών 1,4% σε σύγκριση με Ιούνιο.

Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούλιο, πρώτο μήνα εφαρμογής της συμφωνίας της κυβέρνησης με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για σταθεροποίηση λιανικών τιμών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat (flash estimates), ο ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 2,7% από το 2,8% τον Ιούνιο.

Η Ελλάδα είχε, μάλιστα, την έβδομη καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα 21 κράτη μέλη της ευρωζώνης και βρέθηκε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος τον Ιούλιο αυξήθηκε στο 2,9%, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

Μολονότι αναλυτικά δεδομένα για τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, η Eurostat εκτιμά ότι το κόστος τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών μειώθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο κατά 0,3%, ενώ σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες σημειώθηκε ανοδική πορεία.

Παράγοντες της αγορές επισήμαναν, ωστόσο, ότι ο Αύγουστος ενδέχεται να φέρει νέες προκλήσεις, ειδικά αν οι Χούθι της Υεμένης καταφέρουν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά αργού πετρελαίου και παραγώγων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και συνεχιστεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ.

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Πτώση τιμών σε μηνιαία βάση

Ιδιαίτερα θετικά για την Ελλάδα είναι και τα στοιχεία για τον μηνιαίο πληθωρισμό, που προκύπτουν από τη σύγκριση μεταξύ του Ιουλίου και του αμέσως προηγούμενου μήνα. Σημειώνεται ότι στη μηνιαία μέτρηση αποτυπώνεται πιο έντονα η τρέχουσα δυναμική στην αγορά, ενώ ο ετήσιος δείκτης είναι καταλληλότερος για την αξιολόγηση ευρύτερων τάσεων.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,4% μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, που σημαίνει ότι το καλάθι για τα νοικοκυριά ήταν φθηνότερο. Η χώρα μας κατέγραψε μακράν την καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη στον μηνιαίο δείκτη, ενώ μόνο οκτώ άλλες χώρες του κοινού νομίσματος πέτυχαν αρνητικό μηνιαίο πληθωρισμό το ίδιο διάστημα.