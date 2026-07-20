Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τραπεζικό σύστημα, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επιβολή πρόσθετης φορολογίας στις τράπεζες.

Την ανάγκη να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Παράλληλα, τάχθηκε κατά της φορολόγησης των τραπεζών, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έστελνε αρνητικό μήνυμα προς τους επενδυτές, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μαντρώσαμε» τους επενδυτές.

«Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, αναγνωρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι απλή, αλλά πρέπει να προχωρήσει ακόμη και εάν θίγονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στην πορεία των τιμών, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται στο 3%, υψηλότερα από τον μέσο όρο του 2% στην Ευρωζώνη, εξέλιξη την οποία απέδωσε στην υπερβάλλουσα ζήτηση που καταγράφεται στην ελληνική οικονομία. Όπως εξήγησε, η ενδεδειγμένη απάντηση δεν είναι ο περιορισμός της ζήτησης, αλλά η αύξηση της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και σε επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να ενισχυθούν ο ανταγωνισμός και η παραγωγική δυναμικότητα της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τραπεζικό σύστημα, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επιβολή πρόσθετης φορολογίας στις τράπεζες. Ο κ. Στουρνάρας συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη διατήρησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική έκφραση ότι τώρα που «μαντρώσαμε» τους επενδυτές δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Αναφερόμενος, τέλος, στους στόχους της τρίτης θητείας του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η εδραίωση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και η διατήρηση ενός ισχυρού τραπεζικού συστήματος.

«Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας», ανέφερε χαρακτηριστικά.