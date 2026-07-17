Στόχος της δωρεάς είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων, μέσα από εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτηριακό απόθεμα των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Νέα δωρεά, συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας ανακοινώθηκε για τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών σε τρία από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία αφορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος της δωρεάς είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων, μέσα από εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτηριακό απόθεμα των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Στο ΕΚΠΑ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και παρεμβάσεις συντήρησης σε κτήρια διδασκαλίας και διοίκησης και σε κοινόχρηστους χώρους. Στο ΑΠΘ το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, παράλληλα με την αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, ενώ στο ΕΜΠ προβλέπεται η ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου Γκίνη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δωρεά αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι τα 160 εκατ. ευρώ μπορούν να αποτελέσουν «εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών» των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση από τις τέσσερις τράπεζες αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ. «Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για μια «καινούργια μέρα» για τα δημόσια πανεπιστήμια, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία σύγχρονων βιβλιοθηκών και χώρων συνάθροισης, γνώσης και πανεπιστημιακής ζωής. Η νέα πρωτοβουλία των τραπεζών ακολουθεί τη χρηματοδοτική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης συνολικά 670 δημόσια σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα του προγράμματος, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις βελτιώνουν την προσβασιμότητα και τις υποδομές σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών χώρων.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η δωρεά έρχεται να προστεθεί στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και τη βελτίωση των υποδομών του. Όπως ανέφερε, η τακτική επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ έχουν κατανεμηθεί μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για εργασίες συντήρησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά και κεντρικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες από 8.500 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω έργων ΣΔΙΤ συνολικού ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι η νέα δωρεά των τραπεζών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επικεντρώνεται σε τρία ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα με μεγάλο κτηριακό απόθεμα, σημαντικό μέρος του οποίου έχει επιβαρυνθεί από την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού.