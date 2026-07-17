«Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταλήξει να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδιο αγοράς σε μη κοινοτικούς παίκτες ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων».

Επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας εκφράζει η Ελλάδα, εστιάζοντας στους σχεδιαζόμενους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με δύο Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η Αθήνα έχει διατυπώσει αντιρρήσεις για τα συγκεκριμένα μέτρα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έχουν ως παράπλευρη συνέπεια την απώλεια μεριδίου αγοράς από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προς όφελος ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταλήξει να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδιο αγοράς σε μη κοινοτικούς παίκτες ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων», δήλωσε Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι ελληνικές επιφυλάξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της ισχυρής παρουσίας της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς LNG. Η Αθήνα φέρεται να επικεντρώνει τις ενστάσεις της στην προτεινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά εξειδικευμένες ναυτιλιακές δραστηριότητες ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ελληνικές ανησυχίες συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τις πιθανές επιπτώσεις στη Dynagas του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, η οποία διαθέτει εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς LNG με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε συνθήκες πάγου και παρουσία στο ρωσικό έργο Yamal LNG στην Αρκτική. Την ίδια ώρα, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παραμένουν σε εξέλιξη. Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις συζητήσεις να αναμένεται να συνεχιστούν στις 23 Ιουλίου.

Μέχρι την επίτευξη νέας συμφωνίας, το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου παραμένει στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι. Οι ενστάσεις γύρω από το νέο πακέτο δεν περιορίζονται, πάντως, στην Ελλάδα, καθώς και άλλα κράτη-μέλη φέρονται να έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις για επιμέρους προβλέψεις των προτεινόμενων κυρώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, ανέφερε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει κοινή θέση σχετικά με την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών που αφορούν το ρωσικό LNG, γεγονός που διατηρεί ανοιχτές τις διαπραγματεύσεις ενόψει της επόμενης συνάντησης.