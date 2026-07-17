Ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο έβδομος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μια δεκαετία.

Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επίσημα ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας την Παρασκευή, ξεπερνώντας το τελευταίο εμπόδιο για να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα.

Οι Εργατικοί ανακοίνωσαν σήμερα το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας για την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ, στην οποία ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά προδιαγεγραμμένο, αφού ο ίδιος είχε εξασφαλίσει τις υποψηφιότητες 379 εκ των 403 βουλευτών των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

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«Θα τους δώσουμε πίσω την ελπίδα», δήλωσε ο Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης. «Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και στην οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, αλλά και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, αποτελεί τον «εν αναμονή» πρωθυπουργό εδώ και εβδομάδες, αλλά έχει αποκαλύψει ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές του προτεραιότητες. Θα φτάσει στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ όντας σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στους ψηφοφόρους των Εργατικών εκτός Μάντσεστερ.

Μετά τη νίκη του σε επαναληπτική εκλογή για μια έδρα στο Κοινοβούλιο πριν από έναν μήνα, δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια πολιτική «βασισμένη στην ενότητα και την ελπίδα» και μια οικονομία που θα κατανέμει την ανάπτυξη ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη χώρα.

Έχει παραχωρήσει ελάχιστες συνεντεύξεις τύπου και συνεντεύξεις, και θα φτάσει στη Ντάουνινγκ Στριτ όντας σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στους ψηφοφόρους εκτός του Μάντσεστερ.

«Η Βρετανία πήρε λάθος στροφή την δεκαετία του '80»

Ο Μπέρναμ φέρνει ένα πιο χαλαρό στυλ ηγεσίας σε σύγκριση με τον μάλλον αυστηρό Στάρμερ, και θεωρείται ένας από τους καλύτερους επικοινωνιολόγους του Εργατικού Κόμματος.

Αντιμετωπίζει όμως πολλά από τα ίδια προβλήματα με τον προκάτοχό του, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσιμης οικονομίας, της πίεσης στο κόστος διαβίωσης που τροφοδοτείται από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και των δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν στα όριά τους.

Ο Μπέρναμ άρχισε να σκιαγραφεί ορισμένες από τις προτεραιότητές του στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης των Εργατικών και δηλώνει πως έχει το «κουράγιο να διορθώσει τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει».

Αναμένεται να δώσει έμφαση στην αναζωογόνηση της οικονομίας, την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου σε τομείς-κλειδιά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον σύγχρονο παραγωγικό τομέα, επιχειρηματολογώντας ότι η Βρετανία πήρε «μια σειρά από λάθος στροφές τη δεκαετία του 1980».

Πρόκειται για την δεκαετία κατά την οποία η συντηρητική πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ προώθησε σαρωτικές πολιτικές ιδιωτικοποίησης, αποβιομηχάνισης και πολιτικής συγκέντρωσης που μεταμόρφωσαν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναρτήθηκε αργά την Πέμπτη, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων βρίσκεται η αντιμετώπιση των τεράστιων ανισοτήτων στην πρόσβαση στην κοινωνική φροντίδα για όσους την έχουν ανάγκη λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας.

Πρόκειται για ένα πιεστικό ζήτημα σε μια χώρα με γηράσκοντα πληθυσμό, το οποίο έχει δυσκολέψει τις προηγούμενες κυβερνήσεις τόσο των Εργατικών όσο και των Συντηρητικών.

{https://x.com/andyburnham/status/2077814823501377734}

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα παραιτηθεί μετά από δύο χρόνια θητείας που αμαυρώθηκαν από παραλήψεις και σφάλματα κρίσης που έπληξαν τη δημοτικότητά του εντός και εκτός κόμματος.

Οι Εργατικοί υπολείπονται σταθερά του Reform UK στις δημοσκοπήσεις, ενώ το κυβερνών κόμμα είχε καταστροφικά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, πυροδοτώντας πιέσεις προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει. Θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ'. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς θα ζητήσει από τον Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως η κοινοβουλευτική δημοκρατία της Βρετανίας επιτρέπει στα κυβερνώντα κόμματα να αλλάζουν ηγέτες, και ως εκ τούτου πρωθυπουργούς, χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής γενικών εκλογών. Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν απαιτείται να διεξαχθούν πριν από το 2029.

Οι νέοι πρωθυπουργοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Ο Μπέρναμ θα είναι ο έβδομος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2016.