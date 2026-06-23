Σύμβουλος HR κέρδισε δικαστική υπόθεση στην Αγγλία με τη χρήση «δικηγόρου τεχνητής νοημοσύνης», σε μια πρωτοφανή, όπως όλα δείχνουν, δικαστική εξέλιξη.

Μια δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε μια υπόθεση σε αγγλικό δικαστήριο, σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που κερδίζεται μια δίκη με τη χρήση ενός AI δικηγόρου.

Μια σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού (HR), η Ταμίρες Καμάλ Τακιντίρ, πλήρωσε στην εταιρεία Garfield AI περίπου 400 λίρες για να στείλει ένα εξώδικο και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για μια απλήρωτη οφειλή ύψους 7.000 λιρών.

Ο συνιδρυτής της Garfield, Φίλιπ Γιανγκ, χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «ιστορική στιγμή» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δήλωσε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να διαγράφουν χρέη, επειδή το κόστος της δικαστικής διαμάχης ξεπερνούσε τα χρήματα που μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν.

Η Garfield –η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δικαστικές διεκδικήσεις από 30 έως και 10.000 λίρες– προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν «πραγματικό» δικηγόρο για να εκπροσωπήσει την πελάτισσα στο δικαστήριο.

Το AI σύστημα διεξήγαγε όλο το νομικό έργο που προηγήθηκε της δίκης, το οποίο περιελάμβανε και την αντίκρουση της ανταγωγής που κατέθεσε ο εναγόμενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από κανονικούς δικηγόρους.

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Η τεχνητή νοημοσύνη προετοίμασε τέσσερις ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων και έναν φάκελο εγγράφων για την τρίωρη δίκη στο περιφερειακό δικαστήριο του Γουάντσγουορθ στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο έκρινε υπέρ της Τακιντίρ και της επιδίκασε το οφειλόμενο ποσό.

«Είμαι κατενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα»

«Μου όφειλαν χρήματα για δουλειά που είχα κάνει, αλλά ένιωθα ότι η διαδικασία διεκδίκησής τους θα ήταν υπερβολικά αγχωτική, ακριβή και χρονοβόρα», δήλωσε η Τακιντίρ.

«Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να κυνηγήσω την υπόθεση και να συνεχίσω μέχρι τέλους. Όταν κατατέθηκε η ανταγωγή, έγινε με σκοπό να με εκφοβίσουν, αλλά ήξερα ότι είχα μια προσιτή, οικονομικά αποδοτική και ικανή υποστήριξη. Είμαι κατενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα».

Ο Ντόμινικ Λι, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Τακιντίρ στο δικαστήριο, ανέφερε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», αν και πρόσθεσε: «Η δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση κατά τη διάρκεια της δίκης παρέμεινε απαραίτητη και αποτελεί μια θεμελιωδώς ανθρώπινη διαδικασία».

Αξίζει να σημειωθεί πως στο νομικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας (καθώς και σε άλλες χώρες όπως η Αυστραλία ή η Ιρλανδία), οι δικηγόροι χωρίζονται σε δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες: στους barristers και στους solicitors. Ο barister είναι ο δικηγόρος που ειδικεύεται στην εκπροσώπηση και υπεράσπιση του πελάτη μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ ο solicitor είναι ο δικηγόρος με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο πελάτης στην καθημερινότητα και ο οποίος αναλαμβάνει όλη την προετοιμασία.

Το βρετανικό νομικό επάγγελμα έχει κλονιστεί πρόσφατα από μια σειρά από πολύκροτα σφάλματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον περασμένο μήνα, η διεθνής δικηγορική εταιρεία Pinsent Masons ανέφερε οικειοθελώς το περιστατικό στην Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων, αφού παραπλάνησε δύο φορές ένα δικαστήριο.

Πηγή: Guardian