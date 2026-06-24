Λίγο πριν την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, κυκλοφορεί ένα audiobook του Ομηρικού έπους με την ΑΙ φωνή του Μάικλ Κέιν.

Η κινηματογραφική διασκευή της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν θα είναι η μόνη εκδοχή του Ομηρικού έπους που θα φτάσει στο κοινό αυτό το καλοκαίρι.

Η εταιρεία ElevenLabs έχει δημιουργήσει μια νέα ηχητική προσαρμογή της Οδύσσειας μέσω ΑΙ, χρησιμοποιώντας την κλωνοποιημένη φωνή του Μάικλ Κέιν. Το audiobook κυκλοφόρησε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και πριν σοκαριστούν οι θαυμαστές του Βρετανού ηθοποιού, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κέιν έχει δώσει άδεια στην εταιρεία να χρησιμοποιεί ψηφιακό αντίγραφο της φωνής του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας ασφαλώς τη σχετική αποζημίωση.

Η ElevenLabs είναι μια εταιρεία ήχου τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη γνωστών καλλιτεχνών για να δημιουργεί audiobooks. Το συγκεκριμένο με την Οδύσσεια και αφηγητή τον 93χρονο Μάικλ Κέιν ή πιο σωστά την AI φωνή του, έχει διάρκεια περίπου 13 ωρών και δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (φωνές χαρακτήρων, μουσική, ηχητικά εφέ).

Η ElevenReader μοιράστηκε ένα teaser trailer στο YouTube που αναδεικνύει πόσο καλά ηχητικά αποτυπώνεται η φωνή του Κέιν:

{https://youtu.be/jJ99aeqzmWg?si=hKED4MhtsSOpcKnC}

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Η ElevenLabs πληρώνει τους ηθοποιούς κάθε φορά που χρησιμοποιεί την ΑΙ φωνή τους σε ένα νέο πρότζεκτ. Ο Κέιν έδωσε την έγκρισή του για το audiobook και ανέφερε ότι η Οδύσσεια ότι είναι από τα πιο σπουδαία και διαχρονικά έργα παγοσμίως και πως η τεχνολογία μπορεί να φέρει κλασικά έργα πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό. Επίσης δήλωσε χαρούμενος που συμμετείχε σε αυτή την αναπαράσταση του Ομηρικού έπους.

Δεν θα ήταν υπερβολικό να σκεφτούμε ότι η κυκλοφορία του συγκεκριμένου ηχητικού βιβλιου, μόνο τυχαία δεν είναι δεδομένης της μεγάλης προσμονής και του ντόρου για την κινηματογραφική Οδύσσεια του Νόλαν.



Θυμίζουμε ότι ο σκηνοθέτης έχει συναργαστεί στο παρελθόν με τον Κέιν, ωστόσο άγνωστο είναι αν οι δυο τους συζήτησαν για αυτό το audiobook. Eπίσης, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα συζήτησης σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της ψυχαγωγίας, καθώς ο σκηνοθέτης προωθεί τον ρεαλισμό ενώ ο Κέιν γέρνει προς την τεχνητή νοημοσύνη.