Σε νέο featurette, ο Ματ Ντέιμον μιλάει και για τα γυρίσματα που έκανε η Οδύσσεια στην Σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία.

Ένα νέο featurette για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν δίνει στους θεατές μια καλύτερη γεύση για την παραγωγή πίσω από την πολυαναμενόμενη ταινία.



Συγκεκριμένα, τα πλάνα από τα backstage, αποκαλύπτουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ηθοποιοί και το συνεργείο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε απομακρυσμένες τοποθεσίες της Μεσογείου, και αφορούν στα logistics, τα ταξίδια, το έδαφος, κ.ά. Το featurette περιλαμβάνει επίσης νέα σχόλια από τον Νόλαν και αρκετά μέλη του καστ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν πραγματικά έκανε το καστ του να περάσει μια Οδύσσεια

Ένα νέο βίντεο με παρασκήνια για την Οδύσσεια ρίχνει φως στις εξαιρετικές συνθήκες υπό τις οποίες ο Κρίστοφερ Νόλαν και η ομάδα του γύρισαν την επερχόμενη υπερπαραγωγή. Γυρισμένη σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη Μεσόγειο -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- η επική ταινία απαιτούσε από το καστ και το συνεργείο να εργάζονται σε απομακρυσμένες και πολλές φορές, δύσβατες περιοχές.

«Η Οδύσσεια είναι μια τεράστια ιστορία και για αυτό αποτελεί μια πραγματικά συναρπαστική πρόκληση να αναλάβεις», είπε ο Νόλαν.

Η παραγωγή μετακινήθηκε μεταξύ χωρών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με κάθε προορισμό να παρουσιάζει τα δικά του εμπόδια. Συγκεκριμένα, ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, είπε για την Οδύσσεια ότι είναι «η μεγαλύτερη ταινία που έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου» και πρόσθεσε: «νιώθω σαν να έχουμε κάνει έξι ή επτά ταινίες [μαζί] και με την έννοια αυτή τις κάναμε – κάθε κεφάλαιο αυτής της περιπέτειας ήταν σε διαφορετική τοποθεσία που έθετε διαφορετική πρόκληση».

Επίσης, αναφέρθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα γυρίσματα που έγιναν στην Σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία όπου εκεί ως Οδυσσέας θα αντιμετωπίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο: «Το Σπήλαιο του Νέστορα είναι ένα εκπληκτικό μέρος, όμως κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε να γυρίσει εκεί μια ταινία. Έτσι, αυτό που έγινε, να το μετατρέψουμε σε ένα φυσικό σκηνικό γυρισμάτων, δεν ξέρω αν θα το έκανε ποτέ κάποιος άλλος σκηνοθέτης»,

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{https://youtu.be/M9RP7Y4bgkc?si=_QJ8dceQ5_1v3RWP}

Το featurette αναδεικνύει επίσης τις πρακτικές δυσκολίες της κινηματογράφησης σε τόσο απομονωμένες περιοχές. Δείχνει τα μέλη του συνεργείου να μεταφέρουν εξοπλισμό σκαρφαλώνοντας σε λόφους ή περπατώντας για αρκετή ώρα σε δύσβατα εδάφη και να κατασκευάζουν εγκαταστάσεις παραγωγής σε αυτές τις τοποθεσίες.

Ο Τομ Χόλαντ που υποδύεται τον Τηλέμαχο ανέφερε, «Νομίζω ότι αυτό που είναι τόσο ιδιαίτερο στις ταινίες του Κρις είναι ότι κάνει την επιπλέον προσπάθεια για να νιώσουμε έναν ρεαλισμό στο σετ, κάτι που στη συνέχεια κάνει την ταινία να φαίνεται πιο αυθεντική για τους θεατές στο σινεμά».

Στο ίδιο βίντεο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον (που παίζει τον Αντίνοο), θυμήθηκε επίσης ότι η πρόσβαση στο σετ συχνά απαιτούσε μεγάλες πεζοπορίες σε δύσκολο έδαφος, ενώ ήταν ήδη ντυμένος με την στολή του ρόλου του.

«Υπάρχει λόγος που ονομάζουμε αυτά τα πράγματα "Οδύσσειες". Αυτό είναι η "Οδύσσεια" και πραγματικά είναι ένα ταξίδι μέσα από όλα αυτά τα απίστευτα μέρη και ελπίζω να είναι κάτι που πραγματικά θα ψυχαγωγήσει και θα συγκινήσει τους ανθρώπους», κατέληξε ο Ντέιμον.

Η Οδύσσεια κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.