Ο Τζιμ Κάρεϊ ήταν ανοιχτός και παλιότερα να επιστρέψει για τον επιτυχημένο του ρόλο αλλά είχε κάποιες ενστάσεις για τη διαδικασία του μακιγιάζ.

Ο Τζιμ Κάρεϊ και ο Ρον Χάουαρντ ετοιμάζουν το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας των 00s «How the Grinch Stole Christmas» ελληνιστί «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων».

Μπορεί η ταινία να ακούγεται άκαιρη, Ιούνιο μήνα, αλλά όταν είχε βγει στις αίθουσες είχε κυριαρχήσει στο box office με πάνω από 350 εκατ, δολ. ενώ εκτός από τους Χάουαρντ στη σκηνοθεσία και Κάρεϊ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει στη θέση του παραγωγού και ο Μπράιαν Γκρέιζερ.

Το σίκουελ βρίσκεται σε επίπεδο συζητήσεων ακόμα, και πολλά θα μπορούσαν να χαλάσουν στην πορεία. Αλλά, αν όντως προχωρήσει η ιδέα, το σενάριο σύμφωνα με το Hollywood Reporter, θα αναλάβουν ο Άλεκ Μπεργκ, ο Τζεφ Σάφερ και ο Ντέιβιντ Μάντελ.

Ο Κάρεϊ υπήρξε από τους σπουδαιότερους σταρ των 90s αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο ενεργός κινηματογραφικά. Προς το παρόν ετοιμάζει το «Sonic the Hedgehog 4» όπου επιστρέφει για τον ρόλο του Dr. Robotnik το 2027. Οι φήμες λένε ότι ο Κάρεϊ ήταν ανοιχτός για την επιστροφή του ως Grinch και στο παρελθόν, αν και είχε πει ότι η εντατική διαδικασία του μακιγιάζ στην πρώτη ταινία ήταν αρκετά απωθητικός λόγος.

«Ω, Θεέ μου, ξέρεις, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τον Grinch», είχε πει ο Κάρεϊ στο ComicBook.com το 2024. «Το θέμα είναι ότι, την ημέρα, το κάνω αυτό με πολύ μακιγιάζ και μετά βίας μπορώ να αναπνεύσω. Ήταν μια εξαιρετικά βασανιστική διαδικασία. Τα παιδιά ήταν στο μυαλό μου όλη την ώρα. «Είναι για τα παιδιά. Είναι για τα παιδιά. Είναι για τα παιδιά». Και τώρα, με την ειδική καταγραφή κίνησης και άλλα τέτοια, θα μπορούσα να είμαι ελεύθερος να κάνω άλλα πράγματα. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν τον κόσμο».

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Με πληροφορίες του Hollywood Reporter