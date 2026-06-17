Με πρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ο Σον Πεν ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει ταινία από την οπτική γωνία αστυνομικού που βρέθηκε αντιμέτωπος με την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ο βραβευμένος τρεις φορές με Όσκαρ ηθοποιός θα υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να αναλαμβάνει ο Μπράντλεϊ Κούπερ, σύμφωνα με το Deadline, που επισημαίνει πως δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ως προς αυτό ακόμη.

Τα γυρίσματα της ταινίας προβλέπεται να αρχίσουν στα μέσα του 2027, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι την 6η Ιανουαρίου 2021 εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλοι λόγω των καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας, προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου το Καπιτώλιο, τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας, για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ --ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε την εκλογική ήττα του-- αποποιείται μέχρι σήμερα κάθε ευθύνη για την αιματηρή επίθεση και χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες «αμερικανούς πατριώτες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος απένειμε με εκτελεστικό διάταγμα προεδρική χάρη σε 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων ακόμη, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη ή στο στάδιο πριν από την απαγγελία ετυμηγορίας.

Γνωστός για την πολιτική στράτευσή του, ο Σον Πεν είχε συμμετάσχει στις δημόσιες ακροάσεις της επιτροπής του αμερικανικού κοινοβουλίου που είχε αναλάβει να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα.

Την εποχή εκείνη, είχε φωτογραφηθεί μαζί με αστυνομικούς που είχαν προσπαθήσει να αποκρούσουν την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του Μάικλ Φανόν, ο οποίος είχε καταθέσει στην επιτροπή και έγραψε βιβλίο για τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης -- είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, πέρα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.