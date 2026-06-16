Στο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»» η Άνια Τέιλορ-Τζόι θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πριν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Eπιβεβαιώθηκαν τελικά οι φήμες που ήθελαν την Άνια Τέιλορ-Τζόι να μπαίνει στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Η Τέιλορ-Τζόι εντάσσεται σε ένα λαμπερό καστ νεοφερμένων ηθοποιών, στο οποίο περιλαμβάνονται: η Κέιτ Γουίνσλετ (ως Μάριγκολ), ο Τζέιμι Ντόρναν (ως Strider/νέο Άραγκορν) και ο Λίο Γούνταλ (ως Χάλβαρντ).

Στην ανακοίνωση της η Warner Bros. αναφέρει ότι η ηθοποιός θα υποδυθεί τον ρόλο ενός ξωτικού που ονομάζεται Seren. Η Seren είναι «ένα Sindar Elf του Woodland Realm», η οποία περιγράφεται ως «μια έμπιστη και θανάσιμη πράκτορας του Βασιλιά Θράντουιλ».

Δεδομένου ότι η Seren της Τέιλορ-Τζόι είναι ένας εντελώς νέος χαρακτήρας, δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο πώς θα ενταχθεί στην ιστορία. Ενδεχομένως να συνοδεύσει τον Άραγκορν στην αναζήτησή του για τον Gollum.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει το ίδιο το Gollum, Άντι Σέρκις o οποίος επιστρέφει και στον ομώνυμο ρόλο, μαζί με τους Ίαν ΜακΚέλεν (ως Γκάνταλφ), τον Ελάιτζα Γουντ (ως Φρόντο) και τον Λι Πέις (ως Βασιλιά Θράντουιλ).

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Δείτε το teaser βίντεο που μοιράστηκε το στούντιο και στο οποίο μάς αποκαλύπτει την Άνια Τέιλορ-Τζόι ως Seren:

{https://www.youtube.com/shorts/T3c1jaL1GQo}

Η επερχόμενη ταινία «The Hunt for Gollum» έχει ως στόχο να συνεχίσει την ιστορική κινηματογραφική κληρονομιά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η ταινία θα καταγράψει την αναζήτηση του Gollum τα χρόνια που προηγήθηκαν της πρώτης ταινίας της τριλογίας, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».

Συγκεκριμένα, η ταινία διαδραματίζεται μεταξύ της τριλογίας του Χόμπιτ και της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ να αναζητούν το Γκόλουμ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δαχτυλίδι του Μπίλμπο — το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι που απειλεί όλη τη Μέση Γη κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Οι σεναριογράφοι της αρχικής τριλογίας, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς επιστρέφουν για να συνεργαστούν με τους Φίμπι Γκίτινς και τον Αρτι Παπαγεωργίου στην προσαρμογή του υλικού του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Στο επερχόμενο πρότζεκτ συμμετέχει και ο σκηνοθέτης της αρχικής τριλογίας, Πίτερ Τζάκσον, αυτή τη φορά σε ρόλο παραγωγού.

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.