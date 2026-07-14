Η Alter Ego έχει ολοκληρώσει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, περνώντας από ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε καθαρά κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ το 2025.

Αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alter Ego Media η Pantelakis Securities, τοποθετώντας την στα 7,50 ευρώ από 6,90 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση «overweight». Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εισηγμένη διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, με βασικό μοχλό την επέκτασή της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του live entertainment.

Τι αναφέρει η έκθεση

Στην έκθεσή της, η Pantelakis επισημαίνει ότι η Alter Ego έχει ολοκληρώσει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, περνώντας από ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε καθαρά κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 81% σε ετήσια βάση. Όπως αναφέρει, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιτυχημένη στρατηγική της διοίκησης να μετατρέψει τον όμιλο από έναν παραδοσιακό εκδοτικό οργανισμό σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές δραστηριότητες.

Καθοριστικό ρόλο στις προοπτικές της εταιρείας αποδίδει στις επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν μέσω της δημόσιας εγγραφής στις αρχές του 2025. Ειδικότερα, ξεχωρίζει την εξαγορά του 50,1% της More.gr και του 40% της Stages Network, κινήσεις που σηματοδοτούν την είσοδο της Alter Ego στην αγορά των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και των ζωντανών εκδηλώσεων.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο τομέας του live entertainment θα αποτελέσει τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα του ομίλου τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας κατά 24% στην πρόσθετη αύξηση των εσόδων και κατά 44% στην επιπλέον λειτουργική κερδοφορία (EBIT) την περίοδο 2025-2028. Για το 2027 προβλέπει αύξηση των εσόδων του συγκεκριμένου τομέα κατά 36%, ενίσχυση των EBIT κατά 51% και άνοδο των καθαρών κερδών κατά 57%.

Θετική για ANT1+

Θετικά αξιολογεί επίσης τη συμφωνία για την απόκτηση του 33,3% της ANT1+, η οποία, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, θα σηματοδοτήσει την είσοδο της Alter Ego στην αγορά των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming. Μάλιστα, εκτιμά ότι η επιτυχής ανάπτυξη της κοινής πλατφόρμας θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον 0,60 ευρώ στην τιμή-στόχο της μετοχής, χωρίς το συγκεκριμένο σενάριο να έχει ακόμη ενσωματωθεί στις προβλέψεις της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Pantelakis Securities υπογραμμίζει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των διεθνών ομοειδών εταιρειών, καθώς διαμορφώνεται σε δείκτη P/E 9,3 φορές για το 2026 και EV/EBIT 5,8 φορές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, η υψηλή αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή και η έμπειρη διοικητική ομάδα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Alter Ego Media.