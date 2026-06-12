Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την Alter Ego Media.

Η Alter Ego Media περνά στη νέα φάση της αναπτυξιακής της πορείας, έχοντας ήδη διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για ισχυρή επέκταση την επόμενη τριετία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο επικεφαλής της εταιρείας χαρακτήρισε το 2025 ως χρονιά-ορόσημο για την Alter Ego Media, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη του ομίλου είχαν οι στρατηγικές επενδύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων η απόκτηση των Tlife και Newsit, η είσοδος στον χώρο του live entertainment και η ανάπτυξη της Alter Ego Ventures. Παράλληλα, μέσα στο 2026 ολοκληρώθηκε η απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στη More.com, ενώ συμφωνήθηκε και η συμμετοχή στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα ANT1+, σε συνεργασία με τους ομίλους Antenna και Motor Oil.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Βρέντζος, η επιτυχής αξιοποίηση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, δίνουν στην Alter Ego τη δυνατότητα να συνεχίσει δυναμικά την επενδυτική της στρατηγική και να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή της δυναμική τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκε επίσης η διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους.