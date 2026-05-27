«Η Alter Ego Media εξελίσσεται σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο με πολλαπλές πηγές εσόδων».

Η Alter Ego Media ανεβάζει ταχύτητα για το 2026, θέτοντας στόχο ανάπτυξης άνω του 20% σε επίπεδο ενοποιημένων εσόδων, καθώς επιταχύνει τον μετασχηματισμό της από παραδοσιακό media group σε ολοκληρωμένο όμιλο media και entertainment, με αιχμή το streaming, το live entertainment και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 και του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου προς την επενδυτική κοινότητα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, περιέγραψε τη νέα αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η Alter Ego Media εξελίσσεται σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο με πολλαπλές πηγές εσόδων, αξιοποιώντας περιεχόμενο, διευρυμένα κοινά, δεδομένα και στοχευμένες εξαγορές για τη δημιουργία μιας επεκτάσιμης αναπτυξιακής πλατφόρμας.

Η νέα δομή του ομίλου θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες, τη δημιουργία περιεχομένου και το live entertainment, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στη στρατηγική της εταιρείας.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή κλίμακας διαδραματίζουν οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα κεφάλαια της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους 50,8 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε στρατηγικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων οι εξαγορές των Newsit και Tlife, της Stages Network και η απόκτηση του 50,1% της more.gr, ενώ μέσω της Alter Ego Ventures πραγματοποιήθηκαν συμμετοχές στις Couch Heroes, Spotawheel και Alterlife.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το live entertainment, το οποίο η διοίκηση εκτιμά ότι θα συνεισφέρει περίπου το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Κεντρικό asset αποτελεί η more.gr, με 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες, λειτουργώντας ως direct-to-consumer πλατφόρμα που δημιουργεί συνέργειες με το ευρύτερο media οικοσύστημα του ομίλου.

Παράλληλα, η Alter Ego εισέρχεται δυναμικά στην αγορά του συνδρομητικού streaming μέσω της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,3% στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα ANT1+, ποντάροντας στη σύγκλιση τηλεόρασης, OTT υπηρεσιών και ψηφιακής διανομής περιεχομένου.

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει αύξηση των ενοποιημένων εσόδων άνω του 20%, ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 25%, διαμορφούμενο στα 67 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων EBIT και της καθαρής κερδοφορίας, με μοχλό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ψηφιακών δραστηριοτήτων και του live entertainment.