Τα συγκρίσιμα EBITDA της HELLENiQ ENERGY είναι αυξημένα κατά 63% σε σχέση με τα 180 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου

Η HELLENiQ ENERGY παρουσίασε ισχυρή βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική άνοδο κερδοφορίας σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, που επηρεάστηκε έντονα από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συγκρίσιμα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63% σε σχέση με τα 180 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ από 55 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, τα οποία εκτοξεύθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω των σημαντικών κερδών από την αποτίμηση αποθεμάτων εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχε ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, όπου τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από τα ιδιαίτερα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης. Το περιθώριο αναφοράς του συστήματος διυλιστηρίων της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 11,4 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 5,1 δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα πραγματικά περιθώρια διύλισης έφθασαν τα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι, από 13,2 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων ανήλθε σε 3,2 εκατ. τόνους, μειωμένη σε σχέση με πέρυσι λόγω της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, ενώ οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου.

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου, με την τιμή του Brent να αυξάνεται από μέσο όρο 69 δολάρια το βαρέλι τους δύο πρώτους μήνες του 2026 στα 104 δολάρια τον Μάρτιο, φθάνοντας προσωρινά ακόμη και τα 120 δολάρια. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές ενίσχυσαν σημαντικά τη ζήτηση για ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε η παραγωγή της HELLENiQ ENERGY. Τα μεσαία κλάσματα αντιστοιχούσαν στο 59% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κυρίως λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης της Enerwave στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από τον Ιούλιο του 2025. Ο τομέας ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεισέφερε 38 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμα EBITDA, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ και θερμικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 1,4 GW, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 0,9 TWh.

Στον τομέα της εμπορίας, η εγχώρια δραστηριότητα κατέγραψε συγκρίσιμα EBITDA 14 εκατ. ευρώ, ενώ η διεθνής εμπορία συνεισέφερε 18 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενη από υψηλότερους όγκους πωλήσεων και την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, που ενίσχυσε την τροφοδοσία των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε επίπεδο ισολογισμού, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου αυξήθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ, με βασική κατεύθυνση τα έργα συντήρησης και αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και την επέκταση των έργων ΑΠΕ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,676 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης και χρηματοδότησης επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης παρέμεινε σταθερός στο 47%, ενώ η εταιρεία διατηρεί διαθέσιμα πιστωτικά όρια άνω του 1 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε:

«Από το τέλος Φεβρουαρίου, η διεθνής ενεργειακή αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα, σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας την αβεβαιότητα και τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Ανατολική Ευρώπη λόγω προηγούμενων κυρώσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, η προτεραιότητά μας ήταν ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών καυσίμων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Χάρη στην παραγωγική δυναμικότητα και ευελιξία της HELLENiQ ENERGY, στα δίκτυα εφοδιασμού και διανομής που διαθέτουμε, στον ισχυρό εξαγωγικό μας προσανατολισμό, αλλά και στην καθοριστική συμβολή όλων των ανθρώπων μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και να επιτύχουμε τον στόχο μας. Μια επιπλέον πρόκληση αποτέλεσε η προσωρινή μείωση της παραγωγής λόγω του προγραμματισμένου γενικού σταματήματος στο Διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με ασφάλεια μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το διυλιστήριο είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία στο Β’ Τρίμηνο, με σημαντικά αναμενόμενα οφέλη σε επίπεδο διαθεσιμότητας μονάδων, ενεργειακής αποδοτικότητας και συνολικής λειτουργικής απόδοσης.

Tα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν διασφαλισμένο τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο για όλο το Β’ Τρίμηνο, διαθέτουν αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας 90 ημερών και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους καθημερινά, ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ενδιάμεσων κλασμάτων (ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα), που βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά. Πέρα από την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνολικές εξαγωγές που ξεπερνούν τους 8 εκατ. τόνους ετησίως.

Σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, η οποία μας επιτρέπει να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο γειτονικές αγορές στα Βαλκάνια. Το υπόλοιπο της χρονιάς αναμένεται εξίσου απαιτητικό, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού όσο και στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων και καλής λειτουργίας, κάτι που το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Σε επίπεδο στρατηγικής, προσαρμόζουμε τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης με βάση και τα πρόσφατα δεδομένα. Χωρίς να παραβλέπουμε τη σοβαρότητα της κρίσης, θεωρούμε ότι οι ελληνικές εταιρείες, και λόγω δομής αλλά και λόγω της πολυετούς εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων, είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις».

