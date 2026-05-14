Η νέα ομαδική εξωτερική δοκιμασία των δύο μπριγάδων του MasterChef 10.

Η εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία συνεχίζεται δυναμικά στο MasterChef 10!

Απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τα μέλη των δύο μπριγάδων σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας για την Ομαδική Δοκιμασία.

Η Κόκκινη μπριγάδα έρχεται στη δοκιμασία με νέο αρχηγό τον Ανδρέα Καλαντράνη, μετά την παραίτηση του Γιώργου Δημητριάδη. Μέχρι στιγμής, οι δύο μπριγάδες μετρούν από μία νίκη, με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1.

Ο Φίλιπ Βάκος από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Χάρης Τζαν από τη Μπλε φορούν ήδη τις μαύρες ποδιές, καθώς είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Το αποτέλεσμα της αποψινής δοκιμασίας θα αποδειχθεί καθοριστικό, αφού η νικήτρια μπριγάδα θα ψηφίσει και θα υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ωστόσο, ακόμα και αν η Μπλε μπριγάδα χάσει ένα μέλος της, η μπριγάδα που θα επικρατήσει συνολικά στην εβδομάδα θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιο μέλος της Κόκκινης μπριγάδας θα «μεταγραφεί» στη Μπλε.

Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην υψηλή γαστρονομία, οι δύο μπριγάδες καλούνται να λάβουν μέρος σε μια απαιτητική εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία, όπου θα πρέπει να δημιουργήσουν πέντε πιάτα με πέντε βασικά υλικά: λάχανο, λεμόνι, καρδιά μόσχου, σαρδέλα, φέτα.

Τα πιάτα θα είναι ατομικά για τους τρεις chef κριτές, γεγονός που σημαίνει πως κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει συνολικά 15 πιάτα. Ο χρόνος, που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.

Θα καταφέρει ο Ανδρέας να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στη νίκη ή η Μπλε μπριγάδα θα πετύχει τη δεύτερη νίκη της, με στόχο να υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση;