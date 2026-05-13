Μια εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία ξεκίνησε τη Δευτέρα 11/5 στο MasterChef 10, με δοκιμασία Mystery Box και με σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα του διαγωνισμού.

Δυο αποχωρήσεις μας χωρίζουν από τη διαμόρφωση της τελικής 10αδας και πλέον δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας για κανέναν. Όλοι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, ακόμη και οι δύο αρχηγοί, οι οποίοι δεν προστατεύονται πια από ασυλία.

Η νίκη της κάθε μπριγάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς δεν παρέχει μόνο προστασία, αλλά δίνει στη νικήτρια μπριγάδα τη δυνατότητα να καθορίσει όλες τις εξελίξεις. Μόνο τα μέλη της ψηφίζουν για να υποδείξουν τον υποψήφιο προς αποχώρηση.

Η Μπλε μπριγάδα, ως νικήτρια της τελευταίας δοκιμασίας (Δευτέρα 11/5) με σκορ 3-2, ήταν εκείνη που συμμετείχε στην ψηφοφορία που ακολούθησε. Ο Νίκος Ρήγας και ο Φίλιπ Βάκος έλαβαν από δύο ψήφους. Μετά από απόφαση του νικητή αρχηγού, Μιχάλη Κεχαγιόγλου, πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση αναδείχθηκε ο Φίλιπ.

Απόψε, Τετάρτη 13 Μαΐου, η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα, θα αναμετρηθούν σε πέντε απαιτητικές μαγειρικές μονομαχίες με στόχο τη νίκη. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια και θα ψηφίσει για να υποδείξει τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Παράλληλα, εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ!

Στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας, τα ζευγάρια των μονομαχιών καλούνται να «παντρέψουν» ένα από τα δυο συνοδευτικά υλικά, το αυγοτάραχο και την τρούφα, με ένα από τα πέντε βασικά υλικά που κρύβονται κάτω από τις καμπάνες.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας αγαπημένος παίκτης από το MasterChef 3. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ξεχώρισε για το πάθος και την αφοσίωσή του στη μαγειρική, τη δημιουργικότητά του και τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Μετά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνέχισε δυναμικά την πορεία του σε βραβευμένες κουζίνες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι άλλος από τον Πάνο Τόγια.

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και να υποδείξει με τις ψήφους της τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα;