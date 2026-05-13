Όσοι έχουν αλλεργία θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς καταγράφονται υψηλά ποσοστά γύρης από ελιά.

Με ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από ελιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη νότια Ελλάδα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει έντονα αλλεργικά συμπτώματα σε ευπαθείς ομάδες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, όσοι αντιμετωπίζουν αλλεργίες μπορεί να εμφανίσουν φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια, καταρροή, βήχα, ή ακόμη και δυσφορία στην αναπνοή. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε παιδιά και άτομα με άσθμα, καθώς η αυξημένη γύρη μπορεί να επιβαρύνει το αναπνευστικό σύστημα και να εντείνει τα συμπτώματα μέσα στην ημέρα.

Η ανάρτηση Αρναούτογλου

Φέτος, οι αρκετές βροχές της άνοιξης σε πολλές περιοχές της χώρας βοήθησαν την ανθοφορία της ελιάς να γίνει πιο έντονη, άρα και η παραγωγή γύρης είναι μεγαλύτερη. Αυξημένη λοιπόν είναι σήμερα η γύρη από ελιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη νότια Ελλάδα. Όσοι έχετε αλλεργίες ίσως νιώσετε πιο έντονα συμπτώματα όπως φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια, καταρροή, βήχα ή ακόμη και δυσφορία στην αναπνοή. Λίγη προσοχή σήμερα κυρίως σε παιδιά και άτομα με άσθμα.

