Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει πως αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη σφαλιάρα της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν.

Έναν χρόνο μετά τη «σφαλιάρα» της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας στον Εμανουέλ Μακρόν, μπροστά στις κάμερες, δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ξέρει το παρασκήνιο: ο πρόεδρος είχε πλατωνική σχέση με ηθοποιό και η σύζυγός του είχε μόλις δει ένα μήνυμα στο κινητό του.

Τον Μάιο του 2025, το προεδρικό αεροσκάφος είχε μόλις προσγειωθεί στο Ανόι. Όταν άνοιξε η πόρτα, οι κάμερες κατέγραψαν μια απρόσμενη σκηνή που αμέσως έγινε viral: τα χέρια της Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνουν το πρόσωπο του συζύγου της και εκείνος να αιφνιδιάζεται μόλις αντιλήφθηκε ότι αυτό συνέβη σε κοινή θέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=HkXDWdrBU2o}

Ο δημοσιογράφος του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, έγραψε βιβλίο για τους Μακρόν, με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι». Και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει το πραγματικό παρασκήνιο του περιστατικού στο Βιετνάμ.

«Αυτό που συνέβη είναι ότι εκείνη (η Μπριζίτ Μακρόν) είδε ένα μήνυμα από μία γνωστή προσωπικότητα. Μια Ιρανή ηθοποιό, την Γκολσιφτέ Φαραχανί», δήλωσε και εξήγησε πως ανέφερε το όνομα της ηθοποιού επειδή: «Κυκλοφορούν φήμες στο Παρίσι. Δεν είναι φήμες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι μια εκδοχή που διασταύρωσα. Τα πάντα στο βιβλίο είναι γεγονότα και μόνο γεγονότα», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με τον οποίο ο Μακρόν είχε «πλατωνική» σχέση με την Φαραχανί «για μερικούς μήνες» και της έστελνε μηνύματα όπως «σε βρίσκω πολύ όμορφη». «Αυτό μου έχουν πει άνθρωποι που είναι πολύ κοντά του», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στα περί πλατωνικής σχέσης του Μακρόν με τη 42χρονη ηθοποιό, η οποία το 2007 εγκατέλειψε το Ιράν και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία.

Αυτά τα μηνύματα προκάλεσαν «εντάσεις» στο ζευγάρι, με αποκορύφωμα τη διένεξη στο προεδρικό αεροσκάφος, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανόι. Ο Ταρντίφ έκανε λόγο για «σημαντική» διένεξη και πρόσθεσε ότι αυτή η ιδιωτική σκηνή δημοσιοποιήθηκε «επειδή υπήρξε μια παρεξήγηση στο αεροπλάνο. Νομίζαμε ότι είχε τελειώσει ο καβγάς. Δεν είχε τελειώσει».

Από το περιβάλλον της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας διέψευσαν τον δημοσιογράφο. ««Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοίταξε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της. Αυτή η λεπτομέρεια δεν δημοσιεύτηκε από τον συγγραφέα», ανέφεραν στη Le Figaro.

Ο Ταρντίφ ακολουθεί το ζεύγος Μακρόν από τις εκλογές του 2017 και είναι ένας από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Ελιζέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προεδρία τώρα μετανιώνει για την έλλειψη διαφάνειας μετά το περιστατικό στο Βιετνάμ, «απλά επειδή θα μπορούσαν να είχαν δείξει εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ένα αληθινό, όχι τέλειο ζευγάρι».

Φωτ.: AP