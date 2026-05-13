Τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη διοργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει έως τις 21:00 μμ στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα).

Την εκδήλωση, που αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους με διεθνή παρουσία, του οποίου το έργο και η δημόσια παρέμβαση σημάδεψαν τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική σκέψη, θα ανοίξει με εισαγωγική ομιλία του ο Αντώνης Λιάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από διακεκριμένους/ες ακαδημαϊκούς.

- Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

- Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Μαρία Ρεπούση, Ιστορικός, αφ. Καθηγήτρια Ιστορικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

- Μαριλένα Σημίτη, Καθηγήτρια Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

- Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ)

- Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Sciences Po, Παρίσι, ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

- Νίκος Φωτόπουλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν στο πολυδιάστατο έργο του Νίκου Μουζέλη και τη σχέση του με διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα. Θα αναδείξουν τη συμβολή του στην κοινωνιολογική θεωρία και την ανάλυση του εκσυγχρονισμού, καθώς και τις παρεμβάσεις του σε ζητήματα δημοκρατίας και κοινωνίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στη συμμετοχή του σε συλλογικότητες και πρωτοβουλίες όπως η ΕΛΕΜΕΠ, η «Παρέμβαση», η Ακαδημία Εργασίας της ΓΣΕΕ και η «Γέφυρα», πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον ενεργό του ρόλο στα δημόσια πράγματα της χώρας και την πολιτική.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί επίσης βίντεο/ντοκιμαντέρ, το οποίο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Μουζέλη, στιγμιότυπα από συνεντεύξεις και ομιλίες του, καθώς και πρωτότυπες μαρτυρίες. Στο βίντεο ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου διαβάζει αποσπάσματα από τα βιβλία του, ενώ η Φωτεινή Τσαλίκογλου αναφέρεται στο τελευταίο του βιβλίο, Εσωτερικό ταξίδι μετ' εμποδίων, ένα προσωπικό, αυτοβιογραφικό ταξίδι του διαπρεπούς κοινωνιολόγου.