Η ταινία της Φίνος Φιλμ «Δεσποινίς Διευθυντή» με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Τζένη Καρέζη μεταφέρεται στο θέατρο.

Μία νέα αποκάλυψη έκανε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Άρης Καβατζίκης μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η οποία θέλει την ταινία της Φίνος Φιλμ «Δεσποινίς Διευθυντής» να μεταφέρεται στο θέατρο με τη νέα σεζόν. Ο δημοσιογράφος, αποκάλυψε μάλιστα την ηθοποιό που θα υποδυθεί την Τζένη Καρέζη.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η παράσταση αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, την σκηνοθετική επιμέλεια αναλαμβάνει η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ενώ στο ρόλο της Τζένης Καρέζη θα βρεθεί η ηθοποιός Ελίζα Σκολίδη.

Η Ελίζα Σκολίδη, έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «IQ 160», ενώ φέτος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην σειρά του MEGA «Hotel Elvira».

{https://exchange.glomex.com/video/v-digla324amg1?integrationId=40599y14juihe6ly}