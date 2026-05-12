Η πρώτη βραδιά στο Φεστοβάλ των Καννών είχε όμως και αμφιλεγόμενες εμφανίσεις.

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών άνοιξε την αυλαία του το βράδυ της Τρίτης, με μεγάλα στούντιο και αστέρες του Χόλιγουντ όμως να λείπουν.

Αλλά τουλάχιστον είχε έναν επισκέπτη από τη Μέση Γη. Ο Πίτερ Τζάκσον, ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», έφτασε στη Νότια Γαλλία για να παραλάβει έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα πριν από την ταινία έναρξης, «Το Ηλεκτρικό Φιλί», μια γαλλική ρομαντική κωμωδία που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920.

Η πρώτη βραδιά στις Κάννες είχε αμφιλεγόμενες εμφανίσεις. Ο Τζέιμς Φράνκο, του οποίου η καριέρα εκτροχιάστηκε από ισχυρισμούς για σεξουαλικά ακατάλληλη συμπεριφορά, έφτασε στην Κρουαζέτ με πλήθος θαυμαστών στο λόμπι του Palais στο διάλειμμα μεταξύ της τελετής και της πρεμιέρας. Έβγαλε selfies πριν κρυφτεί στην εξωτερική βεράντα καπνιστών.

Η Τζέιν Φόντα, από την άλλη, έφερε λίγη από την απαραίτητη κινηματογραφική λάμψη με ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα και ένα κολιέ με κοσμήματα που έμοιαζε με την Καρδιά του Ωκεανού από τον «Τιτανικό». Εντυπωσιακές και οι Ντεμί Μουρ και Τζόαν Κόλινς που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί.

Ο Πίτερ Τζάκσον, πλαισιωμένος από τον πρωταγωνιστή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Ελάιζα Γουντ, έκανε thumbs up στους παπαράτσι εν μέσω χειροκροτημάτων. Ο Γουντ ήταν εκεί για να απονείμει στον Τζάκσον το βραβείο του, αφηγούμενος τον αντίκτυπο που είχαν στον κινηματογράφο οι εξαιρετικά επιτυχημένες διασκευές του Τόλκιν, γυρισμένες στην πατρίδα του, τη Νέα Ζηλανδία. «Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο», παραδέχτηκε ο Τζάκσον.

Τα MME τότε χαρακτήρισαν το project «ανοησία» και προέβλεψαν ότι το ακριβό στοίχημα μπορεί να μην αποδώσει αν η πρώτη ταινία αποτύγχανε. Αυτή η αφήγηση, σημείωσε ο Τζάκσον, ανατράπηκε μετά από μια ενθουσιώδη προβολή 20 λεπτών πλάνων από την ταινία «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» στις Κάννες το 2001. «Άλλαξε την αντίληψη για την ταινία», είπε.

Φέτος, ο διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό , διοργανώνει το 25ο Φεστιβάλ του μια θητεία κατά την οποία οι Κάννες έχουν αντέξει σε πολέμους streaming, πανδημία και πολιτικές αναταραχές, ενώ παράλληλα υπερασπίζονται σθεναρά την ιδιότητά τους ως η απόλυτη παγκόσμια σκηνή του κινηματογράφου.

Όμως, η φλυαρία γύρω από την Κρουαζέτ φαίνεται ασυνήθιστα φορτισμένη φέτος, για καλούς λόγους. Το Χόλιγουντ βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, τα στούντιο αποσύρονται από τις σπατάλες στα φεστιβάλ, η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις δημιουργικές θέσεις εργασίας, οι πόλεμοι μαίνονται σε διάφορες γωνιές του κόσμου και οι φόβοι για τον χανταϊό εντείνουν την πίεση. Ίσως η οικονομική αβεβαιότητα έπαιξε ρόλο, αλλά το φετινό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, σε έντονη αντίθεση με τις προηγούμενες εκδοχές των Καννών, όπου ο Τομ Κρουζ έκανε πρεμιέρα στα σίκουελ των «Mission: Impossible» και «Top Gun» και ο Χάρισον Φορντ αποκάλυψε το «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Υπήρχαν ελπίδες ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν ή ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα έφερναν στο φεστιβάλ τις ταινίες «The Odyssey» και «Disclosure Day», αλλά επέλεξαν να μην έρθουν στην Κυανή Ακτή. Αυτό έχει αφήσει τις Κάννες να στηρίζονται σε μια σειρά διεθνών δημιουργών όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ (Bitter Christmas), Παβέλ Παβλικόφσκι (Fatherland) και Κριστιάν Μοντζίου (Fjord) για να καλύψουν το κενό.

Η παρουσιάστρια της τελετής, Eye Haïdara, έδωσε μια πολιτική χροιά στις εισαγωγικές της δηλώσεις, καλωσορίζοντας «αγαπητούς καλεσμένους εδώ μαζί μας· αγαπητούς θεατές· και αγαπητούς χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο - ή μάλλον, παντού όπου το διαδίκτυο δεν έχει κοπεί, παντού όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αντικαταστήσει την πραγματικότητα... όλους εσάς που προσπαθείτε να αντισταθείτε, εδώ και αλλού».

Η Τζέιν Φόντα, η οποία ήταν παρούσα για να κηρύξει την επίσημη έναρξη των Καννών, ανέλαβε τα ηνία.

«Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, επειδή λέμε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που φτιάχνουν έναν πολιτισμό», είπε. «Ιστορίες που φέρνουν ενσυναίσθηση στους περιθωριοποιημένους, ιστορίες που μας επιτρέπουν να νιώθουμε πέρα ​​από τη διαφορετικότητα. Ιστορίες που μας επιτρέπουν να δούμε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό μέλλον που είναι δυνατό».

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι και τις 23 Μαΐου.

Με πληροφορίες του AP/Variety/Deadline