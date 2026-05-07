Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα πρώτα θερινά σινεμά που άνοιξαν τις πόρτες τους.

Μύρισε καλοκαίρι και τα θερινά σινεμά ανοίγουν σιγά - σιγά τις πόρτες τους. Εκτός από το σαρωτικό «Ο Διάβολος Φορούσε Prada 2» που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και σπάει τα ελληνικά ταμεία, υπάρχουν και ορισμένες νέες ταινίες που αξίζουν σίγουρα την προσοχή μας.



Το μεταφυσικό θρίλερ Hokum με μπόλικο μυστήριο και τρόμο θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς στο είδος του, ενώ το διασκεδαστικό Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ με τον Χιου Τζάκμαν θα σας κάνει περάσετε πολύ ευχάριστα στην κινηματογραφική σας έξοδο. Οι μουσικόφιλοι δεν πρέπει να χάσουν το ντοκιμαντέρ για το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Billie Eilish με την υπογραφή του σπουδαίου Τζέιμς Κάμερον.

Hokum

Tο μεταφυσικό θρίλερ του Damian McCarthy, είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα horror της χρονιάς και παγιώνει τον Ιρλανδό δημιουργό, ως έναν σύγχρονο Master of Horror.



Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει.

Κυνικός, απόμακρος και βαθιά πληγωμένος, φτάνει σε έναν χώρο που μοιάζει να έχει παγιδευτεί εκτός χρόνου, γεμάτο αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους για μια καταραμένη σουίτα που παραμένει κλειδωμένη εδώ και χρόνια. Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο Ομ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σκοτεινή αναζήτηση που τον οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο άγνωστο.

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)

Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, η ταινία φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μια από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

H καθηλωτική 3D ταινία έχει την υπογραφή των βραβευμένων με Όσκαρ James Cameron και Billie Eilish στη σκηνοθεσία.

Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ (The Sheep Detectives)

Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν.

Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα!

Mortal Kombat II

Η New Line Cinema παρουσιάζει την τελευταία, γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, σε όλη της τη βίαιη δόξα: το Mortal Kombat II. Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fan στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Τζόνι Κέιτζ έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη.

Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του. Ο σκηνοθέτης Σάιμον ΜακΚόιντ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, με σενάριο του Τζέρεμι Σλέιτερ, βασισμένο στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας.

Θα Φύγω μια Μέρα (Leave One Day)

Η Σεσίλ ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, κάνοντας επιτέλους το όνειρο της πραγματικότητα, όταν ξαφνικά ο πατέρας της παθαίνει καρδιακή προσβολή και πρέπει να επιστρέψει στο χωριό της για να βοηθήσει στην ταβέρνα της οικογένειας της.

Μακριά από τη ζωή του Παρισιού, συναντά τον εφηβικό της έρωτα. Οι αναμνήσεις την πλημυρίζουν, και αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις της.

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Η Ταινία: Τα Δάκρυα της Γαλάζιας Θάλασσας (That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea)

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης του Demon Kingdom Federation Tempest, ο Rimuru και οι σύντροφοί του προσκαλούνται από την Ουράνια Αυτοκράτειρα Elmesia της μεγάλης φυλής των ξωτικών – της Δυναστείας των Μάγων Thalion – να επισκεφθούν το ιδιωτικό νησί-θέρετρό της.

Καθώς η ομάδα απολαμβάνει τις σύντομες διακοπές της, εμφανίζεται μια μυστηριώδης γυναίκα ονόματι Yura. Ένα νέο περιστατικό ξετυλίγεται με φόντο την απέραντη γαλάζια θάλασσα.

