Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που είχε υποβάλει η εταιρία για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Απορριπτική απόφαση εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ για ενδικοφανή προσφυγή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, η οποία ζητούσε την αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες που συνδέονταν με ακίνητο το οποίο δεν είχε ακόμη στην κυριότητά της ούτε είχε μισθώσει νόμιμα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που είχε υποβάλει η εταιρία για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τον Ιούλιο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2025 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για οικοδομικές εργασίες, αγορά υλικών, ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σε ακίνητο, το οποίο όμως δεν ανήκε τότε στην εταιρία ούτε είχε παραχωρηθεί με μίσθωση.

Η εταιρία υποστήριξε ότι οι σχετικές δαπάνες αφορούσαν την προετοιμασία και αξιοποίηση ακινήτου που τελικά απέκτησε μεταγενέστερα και ότι διέθετε όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Παράλληλα επικαλέστηκε την αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ, τονίζοντας ότι οι δαπάνες έγιναν στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας και με σκοπό την εκμετάλλευση του ακινήτου.

Ωστόσο, η ΔΕΔ έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πως οι δαπάνες συνδέονταν με φορολογητέα επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, καθώς η εταιρία δεν είχε δικαίωμα κατοχής ή χρήσης του ακινήτου με τρόπο που να θεμελιώνει έκπτωση ΦΠΑ. Απορρίφθηκε επίσης το ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης χρήσης που προσκόμισε η προσφεύγουσα, με το σκεπτικό ότι δεν δημιουργούσε εμπράγματο ή μισθωτικό δικαίωμα επαρκές για την αναγνώριση των σχετικών φορολογικών εκπτώσεων.

Στην απόφαση γίνεται ειδική αναφορά στη νομολογία και στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ επισημαίνεται ότι η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας δεν παραβιάστηκε, καθώς εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιώματος έκπτωσης φόρου εισροών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την απόρριψη της προσφυγής, επικυρώθηκαν οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τις επίμαχες φορολογικές περιόδους, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου που είχε δηλώσει η επιχείρηση.