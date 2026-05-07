Την άποψη ότι η κοινοβουλευτική έδρα συνδέεται πολιτικά με τον χώρο από τον οποίο εξελέγη ένας βουλευτής εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, τοποθετούμενος στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια συγκρότησης νέου πολιτικού φορέα.

«Εξελέγην με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, το 2019 και το 2023. Είναι θεσμική και πολιτική μου υποχρέωση να παραμείνω όσο ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει ως πολιτικός χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι όσοι δεν αισθάνονται πως εκφράζονται πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιλέξουν να ακολουθήσουν μια νέα πολιτική πρωτοβουλία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να κινηθούν - όπως σημείωσε - «με πολιτική αξιοπρέπεια».

«Παραιτείσαι της έδρας σου, την παραδίδεις στον επόμενο του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεις την πολιτική σου πορεία», τόνισε.

Αναφερόμενος στο κείμενο–μανιφέστο του Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε πολιτική παρέμβαση που «ενσωματώνει στοιχεία τόσο από τη διαδρομή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα όσο και από τη συλλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εξακολουθεί, παρά τις αποχωρήσεις και τις διασπάσεις, να δίνει «ισχυρή μάχη κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε πως βασικό πολιτικό ζητούμενο της περιόδου αποτελεί η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων σε σαφή προγραμματική βάση.

«Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια αξιόπιστη προγραμματική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει ένα κράτος διαφθοράς, αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, επισημαίνοντας ότι «κανείς μόνος του δεν μπορεί»: Προτεραιότητα δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η διαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος με απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα και προοπτική ουσιαστικής αλλαγής για τους πολίτες.