«Ο Μπέος εκτελεί συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα με στόχο τους συγγενείς των θυμάτων» των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Κανονικά δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τον Αχιλλέα Μπέο. Με τη χυδαιότητά του, με τη φρασεολογία και με τον κυνισμό του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο δήμαρχος Βόλου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και στο μνημείο στο Σύνταγμα για τα παιδιά που χάθηκαν. Φράσεις όπως "ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήσε τα από εκεί", "δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι" ή "να πάνε στα Τέμπη να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς", όπως και η επίθεση στον Πάνο Ρούτσι, εκτός από γραφικές, είναι και επικίνδυνες γιατί δίνουν στην κοινωνία σήμα κυνισμού και αδιαφορίας για τον πόνο του συνανθρώπου», υπογραμμίζει.

«Ο Μπέος εκτελεί συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα με στόχο τους συγγενείς των θυμάτων. Ενοχλείται σφόδρα από τις τεράστιες κινητοποιήσεις, ενοχλείται από τον αγώνα για δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Ας βγει τώρα όποιος θέλει να μιλήσει για "τοξικότητα"… Τι ψήφιζαν οι ψηφοφόροι της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον Βόλο το 2023; Τι στήριζαν τα στελέχη της ΝΔ ως υποψήφιο Δήμαρχο;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.