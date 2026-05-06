Ο Γιώργος Καραμέρος υπογράμμισε ότι παραμένει στη θέση του ότι θα παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ανακοινωθεί το «κόμμα Τσίπρα».

«Το κόμμα Ανδρουλάκη σε πολλές περιπτώσεις υποδύεται την αξιωματική αντιπολίτευση», είπε ο Γιώργος Καραμέρος, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Δεν μπορεί ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου με ιστορία και με μια πολύ μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη όπως είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος που έχει μείνει στο ΠΑΣΟΚ να ζητούν κάποιοι την ψήφο του και την επόμενη μέρα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε: «Αφήνω την υπόθεση των Ανεξάρτητων Αρχών, το νέο προεδρείο της ΓΣΕΕ είναι ή όχι συνεργασία της ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ; Ο κ. Μεϊμάρογλου με άρθρο του στα ΝΕΑ αμφισβητεί την πολιτική της μη συνεργασίας. Επί της αρχής ψηφίζουν και κινούνται σε πολλά μαζί να μην το λέμε αυτό;»

«Μεγάλη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν εκτιμά ότι θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετά τις εκλογές, ο Γιώργος Καραμέρος τόνισε: «Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να είμαστε καθαροί στους πολίτες. Δεν μπορεί οι προοδευτικοί πολίτες που θέλουν μια πραγματική αλλαγή από τη μία να ακούνε προγραμματικές θέσεις, προθέσεις και από την άλλη μια μεγάλη πτέρυγα αυτής της παράταξης να είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία».

«Δεν με έχει ανάγκη ο Τσίπρας»

Σχετικά με την κριτική που δέχεται ότι ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «κόμμα Τσίπρα», ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Ούτε με έχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε καίγεται η παράταξη αν ο Καραμέρος θα είναι βουλευτής ή υποψήφιος με τον Τσίπρα, αυτά είναι σπασμωδικές αντιδράσεις και απαντήσεις που εν προκειμένου το χρησιμοποίησε ο κ. Δουδωνής. Είπε ότι εγώ προσπαθώ να πιάσω πόρτα για το χειμώνα, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εδώ δείχνει ότι όταν αποκαλύπτεται το τι κάνουμε αφήνουμε την political correct ορολογία και πάμε σε προσωπικές επιθέσεις», είπε και χαρακτήρισε ως «εξόχως προβληματικό» να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια

«Θα παραιτηθώ όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα»

Ερωτηθείς για το αν παραμένει στην θέση του ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, ο Γιώργος Καραμέρος σημείωσε. «Παραμένω στη θέση μου αυτή, δεδομένου ότι δημόσια είπα πως η δημοσιοποίηση του κειμένου του κ. Σιακαντάρη και των ανθρώπων που το συνέγραψαν αποτελεί μια πολύ καλή αρχή διαλόγου. Είναι μια πολιτική ανθοφορία μέσα στο Μάιο. Ενδεχομένως να έχουμε το κόμμα Τσίπρα αύριο το πρωί, δεν γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε τον χρόνο και κυρίως πρέπει να έχει τον χρόνο το καινούργιο να γεννηθεί. Εγώ δεν εκφράζω το κόμμα Τσίπρα, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και στη συνέχεια μέχρι το φθινόπωρο νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να συνταχθούν κι άλλες δυνάμεις, αυτό όμως είναι ζήτημα που θα το θα το δείξει η κοινωνία πως θα γίνει.