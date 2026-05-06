Η υπόθεση αφορά μήνυση που έχει κάνει εναντίον του πολιτευτής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Πράσινο φως την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, άναψε η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η υπόθεση αφορά μήνυση που έχει κάνει εναντίον του πολιτευτής της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έλαβαν χώρα το 2025. Κατά πληροφορίες, ο μηνυτής είναι άτομο με αναπηρία.

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε σε κάθε περίπτωση και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας θα λάβει η Ολομέλεια, σε σχετική ψηφοφορία η οποία θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες.