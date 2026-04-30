Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε εφ' όλης της ύλης στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

Ερωτηθείς αρχικά για τη ρύθμιση που αφορά την επιτάχυνση εκδίκασης των υποθέσεων βουλευτών για τις οποίες γίνονται και οι άρσεις ασυλίας, είπε: «Η διάταξη έχει οριστικοποιηθεί, τις επόμενες μέρες θα οδηγηθεί στη Βουλή. Υπήρχε διάταξη του 2011, καταργήθηκε το 2019, την τελευταία μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Ποινικό Κώδικα. Μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής Εξέτασης στη Βουλή, θα ορίζεται η ημερομηνία για τη δίκη για τα πλημμελήματα. Για τα κακουργήματα, ορίζεται υποχρεωτικά εφέτης ανακριτής από την αρχή, για να υπάρχουν εγγυήσεις έρευνας, καθώς και οι προθεσμίες περάτωσης, που από τον νόμο είναι 8 μήνες, πλέον μειώνονται στο μισό. Αφού ολοκληρωθεί η περάτωση, εκδίδεται άπαξ βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών και ορίζεται δίκη εντός 2 μηνών».

Πρόσθεσε επίσης πως πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε νομοσχέδιο, εισήγησης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με βάση το οποίο το υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει μια υπόθεση ως μείζονος κοινωνικής σημασίας και, με τη σχετική απόφαση, μπορεί να καθορίσει ότι το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα. Αυτό ισχύει π.χ. για τα Τέμπη και είχε γίνει ήδη νωρίτερα, με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, για τη Μάνδρα και το Μάτι, πλέον υπάρχει η σχετική κάλυψη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Για τις δηλώσεις των κ.κ. Φλωρίδη και Χρυσοχοΐδη για τα μέτρα ασφαλείας, με φόντο την υπόθεση του 89χρονου, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε: «Δεν υπήρξε καμία αντιπαράθεση. Το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου, στο οποίο πλέον στεγάζεται το Πρωτοδικείο, ήταν αυτό που έγινε το συμβάν. Εκεί δεν δικάζονται ποινικές υποθέσεις, συνήθως προσέρχονται μόνο δικηγόροι, και οι υποθέσεις εκδικάζονται μέχρι τις 11 το πρωί, υπήρχε εκτίμηση ότι δεν χρειάζονταν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Το κτίριο αυτό είναι ακριβώς δίπλα από τον Εφετείο και τον Άρειο Πάγο, όπου υπάρχει ισχυρή φύλαξη. Η εκτίμηση για το Ειρηνοδικείο επιβεβαιωνόταν εδώ και δεκαετίες, δεν υπήρχε κάποιο περιστατικό που να απαιτεί φύλαξη. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται, βλέπετε τι έγινε με τον Τραμπ».

Και πρόσθεσε: «Οι κοινωνίες προχωρούν με βάση μια εκτίμηση των πραγμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επί δεκαετίες ολόκληρες, στεγάζονται υπηρεσίες σε χιλιάδες κτίρια. Τι θα πούμε, ότι δεν εκτιμήσαμε σωστά; Στον ΕΦΚΑ τι θα πεις; Με βάση αυτά που εξελίσσονται και στον κόσμο, τα μέτρα αξιολογούνται. Είδαμε ξανά χθες το βράδυ, θα προχωρήσουμε την ενίσχυση των μέτρων».

Ερωτηθείς για τη δυσφορία μέρους της «γαλάζιας» ΚΟ έναντι των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών (όπως είναι και ο Φλωρίδης, αν και δεν υπήρξαν πυρά εναντίον του, ενώ υπενθυμίζεται πως ήταν και βουλευτής), είπε: «Συγκροτείται ένα κόμμα για να εκπροσωπήσει μια παράταξη. Θα είναι μεγάλη, όταν κατανοήσει ότι λειτουργεί με δύο πολιτικές ψυχές: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου όρισαν π.χ. ότι η ψυχή της ΝΔ θα είναι φιλελεύθερη και η λαϊκή δεξιά και του ΠΑΣΟΚ η κεντροαριστερή και η εκσυγχρονιστική. Η κυβέρνηση τον Ιούλιο θα μπει στον 8ο χρόνο της θητείας της. Με βάση αυτό, παρατηρούμε ότι συνεχίζει να έχει αδιαμφισβήτητη πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, με τον επόμενο 13-15 μονάδες πίσω της. Φαίνεται πως κάνει κάτι καλό ή δεν κάνουν κάτι καλά οι άλλοι. Αυτό το δεδομένο δείχνει ότι οι συντελεστές είναι πολλοί: Ο πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, προφανώς οι βουλευτές (παρατηρώ ότι στα νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης εγγράφονται για να μιλήσουν περισσότεροι βουλευτές της ΝΔ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τις δύο ψυχές της ΝΔ τις απειλεί το Μαξίμου ή οι βουλευτές, ερωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, με βάση και την επιστολή των «5» για το επιτελικό κράτος, με τον ίδιο να απαντά: «Εγώ καταλαβαίνω ότι, επειδή όσοι αντιμάχονται την κυβέρνηση, δεν μπορούν να αλλάξουν τον συσχετισμό στην κοινωνία και να βρουν εναλλακτική απέναντι στον Μητσοτάκη, γίνεται τώρα προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει πρόβλημα εσωτερικά. Η ιστορία των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων δείχνει ότι σε κάθε περίοδο, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, δημιουργείται ένας διάλογος, μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό, αλλά το κόμμα συνέχιζε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, είναι υγεία ότι οι βουλευτές διατυπώνουν μια άποψη. Δεν εκτιμώ ότι αυτό που γίνεται έχει στοιχεία αντιπαράθεσης που συνιστά δομική σύγκρουση. Το κείμενο των "5" βουλευτών είναι διατυπωμένο ήπια και εκφράζει την άποψή τους».

Ερωτηθείς για τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά, είπε πως «εκφεύγει από μια λογική εξήγηση». «Ας πάρουμε την πρόσφατη ιστορία με τους δύο μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς: Όταν είχες ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση, είχε πάρει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και φαινόταν ότι πηγαίναμε για αλλαγή. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Η εξαγγελία από τον κ. Τσίπρα για το νέο κόμμα έχει οδηγήσει σε φοβερό εκνευρισμό τον κ. Ανδρουλάκη, που καταφεύγει σε πρωτοφανείς ακρότητες. Ο κ. Ανδρουλάκης θα χάσει από αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να πάει αλλού, αν θέλει ακραίες συμπεριφορές. Από ένα κόμμα που λέει ότι θέλει να κυβερνήσει, απαιτείται σοβαρότητα».