Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, σχετικά με την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον υπουργό ως «μονίμως ψευδόμενο» και τον κατηγορεί ότι επιστράτευσε «μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία» προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από μια κρίσιμη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Φλωρίδης επέκρινε τον πρόεδρο του κόμματος υποστηρίζοντας ότι δεν διάβασε την ημερήσια διάταξη, η οποία, όπως ανέφερε, αφορούσε μόνο τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας. Ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό, απαντώντας με τη φράση: «Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη».

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη ήταν ίδια με εκείνη της 14ης Νοεμβρίου 2018, όταν είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συζήτηση παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών. Όπως επισημαίνεται, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, γεγονός που, κατά το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύει ότι είχε αναγνωρίσει τη σημασία και την πολιτική ουσία της συζήτησης.

«Τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, επιχειρώντας να αναδείξει, κατά την άποψή της, την αντίφαση στη στάση του πρωθυπουργού.

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Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία δεν μπορεί να αποκρύψει την πραγματικότητα και στρέφει τα βέλη του προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη».