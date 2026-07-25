Ευρωπαϊκό πρόβλημα το Κυπριακό, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο 24ωρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σταθερά σε κοινό βηματισμό για το Κυπριακό, κάτι το οποίο επαναβεβαιώνει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πάγια και σταθερή θέση είναι η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και αποτελεί μια κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. «Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων.

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«Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, ο συντονισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό ζήτημα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη» πρόσθεσε.

«Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες. Συμπαραστεκόμαστε στην σε εσένα προσωπικά. Ενόψει αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχετε την επόμενη εβδομάδα» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση, έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Με τον Γενικό Γραμματέα να φθάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλιών, των κοινών μας προσπαθειών» είπε από πλευράς του ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, που είναι ξεκάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.