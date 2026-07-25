Ζητά να επιστρέψει άμεσα η ΕΛΔΥΣΑ στη χώρα μας.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους ελληνικούς Patriot και την αναχαίτιση πυραύλων και drone από την Υεμένη, επισημαίνει:

«Για τρίτη φορά μέσα λίγους μήνες η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεπλάκη στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι ελληνικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Patriot για να αποκρούσουν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΓΕΕΘΑ, επιθέσεις προερχόμενες από την Υεμένη. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις των σαουδαραβικών δυνάμεων κατά υποδομών των Χούθι.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως πιστός και πρόθυμος σύμμαχος του Τραμπ, διαθέτει έλληνες στρατιωτικούς και ελληνικό πολεμικό υλικό στη διάθεση όσων αναφλέγονται τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή. Προστατεύει, δε, επιχειρηματικά πετρελαϊκά συμφέροντα και αυταρχικά καθεστώτα που ουδεμία σχέση έχουν με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας και την προάσπιση της ειρήνης στην περιοχή μας.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση θα δαπανήσει 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να δέσει την Ελλάδα στο άρμα του άξονα ΗΠΑ – Ισραήλ, στερώντας τεράστιους πόρους από το κοινωνικό κράτος και τις υποδομές μας.

Οι Ελληνες στρατιωτικοί και το αμυντικό υλικό μας δεν έχουν καμία θέση σε ξένη χώρα. Η Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα από τη συμμετοχή της στα πολεμικά σχέδια του Τραμπ που οδηγούν τις οικονομίες και τις κοινωνίες σε αδιέξοδο και απόγνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ΕΛΔΥΣΑ, οι στρατιωτικοί της και το αμυντικό υλικό, πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα, να πάψει κάθε συμμετοχή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και να διακοπεί άμεσα κάθε σχέση με το γενοκτονικό καθεστώς του Ισραήλ.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις που αυτοτοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο να λάβουν καθαρή θέση έναντι στην εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές συρράξεις και στην συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και άλλα αυταρχικά καθεστώτα».