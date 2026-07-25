Η διαδικασία μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλιό χάρτινο, τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης.

Αν και εξακολουθεί να ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η αντικατάστασή του με το νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας είναι υποχρεωτική. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι όλα τα παλαιού τύπου διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, οπότε και θα πάψουν οριστικά να ισχύουν.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση υποχρεωτικής αντικατάστασης αφορά τους οδηγούς που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και εξακολουθούν να διαθέτουν το παλιό χάρτινο δίπλωμα. Κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης, το παλαιό έντυπο αντικαθίσταται υποχρεωτικά από το νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας. Μετά τα 65 έτη, η άδεια ανανεώνεται ανά τριετία, ενώ μετά τα 80 απαιτείται συχνότερη ανανέωση και πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις.

Υποχρεωτική αντικατάσταση απαιτείται επίσης όταν το δίπλωμα έχει υποστεί σοβαρή φθορά, έχει χαθεί ή κλαπεί, καθώς και όταν ο οδηγός επιθυμεί να προσθέσει νέα κατηγορία οχήματος ή να προβεί σε άλλες μεταβολές της άδειας οδήγησής του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται άδεια νέου τύπου.

Η διαδικασία μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει κωδικούς Taxisnet, να έχει καταχωρίσει φωτογραφία και υπογραφή στην υπηρεσία myPhoto και να εξοφλήσει το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά ή ιατρικές βεβαιώσεις.

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Παρότι όσοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υποχρεώνονται ακόμη να αντικαταστήσουν το δίπλωμά τους, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να το κάνουν προαιρετικά. Το νέο δίπλωμα είναι πιο ανθεκτικό, χωρά εύκολα στο πορτοφόλι, διαθέτει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά της παραχάραξης και αναγνωρίζεται ευκολότερα στις μετακινήσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033, όλα τα παλιά χάρτινα διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με τα νέα ευρωπαϊκού τύπου. Όσοι δεν το πράξουν έως τότε, δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν νόμιμα την παλαιά άδεια οδήγησής τους.