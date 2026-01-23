Ο 22χρονος «καμικάζι» οδηγούσε μηχανή μεγάλου κυβισμού χωρίς δίπλωμα.

Στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανιζόταν ένας 22χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Στο υλικό καταγράφονταν επικίνδυνοι ελιγμοί και υψηλές ταχύτητες σε δρόμους της Αττικής, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια άλλων οδηγών και πεζών. Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν άμεσα το βίντεο και μέσω προσεκτικής ταυτοποίησης στοιχείων, εντόπισαν τον 22χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης για την κατηγορία οχήματος που οδηγούσε. Παράλληλα, προέκυψε ότι είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, όταν αρνήθηκε να υπακούσει σε σήμα στάσης αστυνομικών, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 22χρονου για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.