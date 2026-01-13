Σε εξέλιξη για 28η εβδομάδα βρίσκεται η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ σχετικά με τη χρήση κράνους στους οδηγούς δικύκλων.

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς

ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα μεταξύ 5/1/2026 - 13/1/2026, πραγματοποιήθηκαν 13.648 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν 699 παραβάσεις σε οδηγούς και 27 σε επιβάτες. Από το σύνολο των παραβάσεων, οι 633 αφορούν οδηγούς δικύκλων και οι 64 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Αναλυτικότερα, ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-479- στην Αττική,

-63- στα Ιόνια Νησιά,

-57- στην Κρήτη,

-39- στη Θεσσαλονίκη,

-25- στη Δυτική Ελλάδα,

-23- στο Νότιο Αιγαίο,

-17- στην Πελοπόννησο,

-17- στη Θεσσαλία,

-13- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-11- στη Στερεά Ελλάδα,

-10- στο Βόρειο Αιγαίο,

-6- στην Κεντρική Μακεδονία και

-6- στην Ήπειρο.

Οι ποινές αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για

30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο (ηλεκτρικών πατινιών)

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.