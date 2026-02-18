Το μέτρο αποσκοπεί στην επιτήρηση για την τήρηση του ΚΟΚ στα Μέσα και τους δρόμους της Αθήνας.

Την εγκατάσταση και τη λειτουργία φορητών καμερών σε λεωφορεία και σε έξι κεντρικούς δρόμους της Αθήνας ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα 10 οχήματα της ΟΣΥ Α.Ε που θα φέρουν σε πρώτη φάση τις κάμερες θα ενημερώνουν το κοινό μέσω προειδοποιητικών πινακίδων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ, καθώς και η τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟΚ προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία:

1) Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατείρων (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

3) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control, καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

4) Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

5) Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

6) Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης θα αρχίσει από την τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων της παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟΚ. ΠΑ.

Η απόφαση