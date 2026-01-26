Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου συνεπάγεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Σημαντικές εξελίξεις έχουμε για την επίσημη λειτουργία του συστήματος, το οποίο θα στέλνει τις παραβάσεις από κάμερες στους δρόμους της Αττικής, μαζί το πρόστιμο στο κινητό, το email και το Gov.

Από σήμερα η καταγραφή της παράβασης που βλέπουν οι κάμερες της περιφέρειας και της Αττικής Οδού (παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και παραβίαση ορίου ταχύτητας), αλλά και οι έξυπνες κάμερες που πιάνουν επιπλέον τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, την κίνηση στη λεωφορειολωρίδα και τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση στέλνουν κανονικά πρόστιμα.

Η πληρωμή προστίμων θα είναι ηλεκτρονική (με κωδικό RF) και η ενημέρωση για βαθμούς στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), αυτόματη.

Οι κάμερες χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράφουν και να βεβαιώνουν τις τροχαίες παραβάσεις χωρίς επιτόπιο έλεγχο από την Τροχαία.

Σε πρώτη φάση, η αποστολή των κλήσεων, είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση για όσους δεν έχουν δηλώσει κινητό τηλέφωνο, θα πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό θα ισχύσει μέχρι περίπου το Πάσχα, οπότε αναμένεται να λειτουργήσει ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παρεμβάσεων, μέσω του οποίου οι οδηγοί θα μπορούν να βλέπουν ολόκληρο το βίντεο της παράβασης.

Οι έξυπνες κάμερες φωτογραφίζουν το πρόσωπο του οδηγού ώστε να μην μπορεί να επικαλεστεί τη δικαιολογία ότι άλλος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Η υπόλοιπη εικόνα εμφανίζεται θολωμένη για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πού έχουν τοποθετηθεί έξυπνες κάμερες

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Στη λεωφόρο Συγγρού

Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου συνεπάγεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Τέλος, το υπουργείο διευκρίνισε ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση του συστήματος και η αξιοποίηση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τη διαπίστωση παραβάσεων του ΚΟΚ.